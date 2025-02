Very Mobile: 200 GB in 5G senza costi extra a soli 6,99€ al mese

Navigare alla massima velocità e senza limiti ora è più conveniente. Very Mobile ha lanciato una promozione esclusiva che permette di accedere alla rete 5G senza alcun costo aggiuntivo, offrendo un’esperienza di navigazione fluida e prestazioni elevate.

Fino al 13 febbraio, chi proviene da operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri può attivare un’offerta speciale che include 200 GB, minuti e SMS illimitati al prezzo imbattibile di 6,99€ al mese, senza vincoli e con attivazione completamente gratuita. Per attivarla basta andare sul sito di Very Mobile.

Tutti i vantaggi di un operatore come Very Mobile

Uno dei principali vantaggi di questa offerta è la trasparenza assoluta: il costo dell’abbonamento è fisso e non ci sono addebiti imprevisti. Quando i Giga a disposizione vengono esauriti, la connessione si blocca automaticamente, evitando spese extra. A questo si aggiunge una copertura capillare che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo un segnale stabile ovunque ci si trovi.

L’offerta comprende anche il servizio hotspot, che permette di condividere i Giga con altri dispositivi, oltre a funzionalità aggiuntive completamente gratuite come “Ti ho cercato”, “RingMe” e gli SMS bancari. Il rinnovo avviene automaticamente alla stessa data ogni mese, assicurando una gestione semplice e senza interruzioni.

Attivare la SIM Very Mobile è facile e veloce: dopo aver scelto il piano, la SIM viene consegnata entro 5 giorni lavorativi, senza necessità di firma alla consegna. La registrazione può essere completata in pochi minuti grazie a SPID, CIE o video identificazione, rendendo il passaggio immediato e sicuro.

Questa promo include anche 8,9 Giga di traffico in roaming UE, oltre a minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi. Così si può restare connessi anche durante i viaggi. Per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile.