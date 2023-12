Video 8K trasmesso sulla Terra da 30 milioni di chilometri: perché il gatto della NASA fa notizia

Il 13 ottobre 2023, NASA ha lanciato nello spazio la sonda Psyche, nell’ambito di un progetto volto allo studio dell’omonimo asteroide. L’analisi del nucleo metallico di Psyche può fornire importanti informazioni sulla formazione del sistema solare e sulla differenziazione dei materiali all’interno dei corpi celesti primordiali. La missione ha però anche altri obiettivi, ad esempio una dimostrazione tecnologica delle comunicazioni ottiche spaziali, utilizzando transceiver laser di volo per trasmettere video ad altissima definizione.

Video 8K trasmesso sulla Terra: arrivato in 101 secondi alla velocità di 267 Mbps

I tecnici NASA hanno confermato in queste ore di aver raggiunto un traguardo storico nel campo delle comunicazioni ottiche spaziali inviando un video alla Terra, da circa 30 milioni di chilometri, circa 80 volte la distanza che separa la Luna dal nostro pianeta.

Il video, che per la cronaca ritrae un gatto di nome Taters, era stato caricato sulla sonda spaziale Psyche al momento del lancio. Si tratta di un contenuto con risoluzione 8K, della lunghezza complessiva di 15 secondi, contenente una sequenza filmata insieme con alcune informazioni sovrapposte (qui il video pubblicato su YouTube).

Il flusso video, inviato da Psyche, ha impiegato 101 secondi per raggiungere la Terra, viaggiando alla velocità massima del sistema di 267 Mbps. I dati sono stati trasmessi usando un raggio laser nell’intorno dell’infrarosso verso il telescopio Hale fisicamente posizionato presso l’osservatorio Palomar della Caltech, nella Contea di San Diego, in California (USA). Il Jet Propulsion Laboratory NASA, nella California del Sud, ha poi acquisito ogni frame del video per riprodurlo in tempo reale.

Perché il gatto della NASA è il simbolo di un importante traguardo

La mascotte felina è protagonista di una vera e propria pietra miliare. Il transceiver laser di volo è progettato per funzionare nello spazio profondo, consentendo comunicazioni ad alta velocità su lunghissime distanze. Il video 8K raffigurante il simpatico gatto è stato trasferito con successo a velocità 10-100 volte superiori rispetto ai sistemi a radiofrequenza utilizzati nelle attuali missioni spaziali.

Mentre Psyche si dirige verso la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, a valle di questa prima dimostrazione, NASA potrà cominciare a trasferire segnali ad alta velocità fino alla massima distanza del pianeta rosso dalla Terra.

L’obiettivo è aprire la strada a comunicazioni ad alta velocità in grado di trasmettere informazioni scientifiche complesse, immagini e video ad alta definizione. Il tutto a sostegno della prossima grande impresa che NASA come altre aziende aerospaziali si sono prefisse: inviare l’uomo su Marte.

Il prossimo esperimento comporterà una trasmissione dalla distanza di 3,5 miliardi di chilometri, dalla fascia degli asteroidi ricca di minerali. Sarà interessante verificare l’impatto sulla latenza e sulla qualità del video inviato a Terra.

Credit immagine in apertura: NASA/JPL-Caltech