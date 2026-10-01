Visual Studio Code 1.114, arrivano le sessioni multi-cartella

Microsoft ha pubblicato Visual Studio Code 1.114, aggiornamento che interviene soprattutto sull’esperienza di lavoro legata alle sessioni e agli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale.

La versione introduce diverse modifiche pensate per rendere più semplice la gestione del contesto durante lo sviluppo, affiancandole a miglioramenti nell’editor e nel supporto ai linguaggi.

Tra le novità più interessanti c’è l’evoluzione delle modalità con cui gli sviluppatori possono organizzare il lavoro quando un’attività coinvolge più directory. La release arriva inoltre con interventi dedicati alla ricerca semantica del codice e alla gestione delle conversazioni, segnalando come l’ambiente di sviluppo stia integrando sempre più strettamente strumenti tradizionali e funzionalità assistite dall’AI.

Più cartelle nello stesso contesto di lavoro

Una delle direzioni più interessanti riguarda la possibilità di lavorare con più cartelle all’interno dello stesso ambiente. Visual Studio Code supporta già i multi-root workspace, che consentono di riunire directory appartenenti a progetti differenti e visualizzarle nell’Explorer come radici separate. Questa impostazione è particolarmente utile quando componenti collegati di un’applicazione vengono mantenuti in percorsi distinti.

L’evoluzione delle sessioni punta a rendere questo tipo di organizzazione più naturale anche nei flussi di lavoro assistiti. Una sessione rappresenta infatti l’unità con cui VS Code raccoglie conversazione, ambiente di lavoro e modifiche relative a un’attività. La possibilità di collegare il lavoro a contesti più articolati permette quindi di ridurre la necessità di cambiare continuamente ambiente quando un incarico coinvolge più parti dello stesso progetto.

La release interviene anche sulla ricerca del codice. Lo strumento #codebase viene orientato esclusivamente alla ricerca semantica, mentre le operazioni testuali e fuzzy possono essere eseguite dagli agenti attraverso altri strumenti. Microsoft spiega che questa separazione mira a rendere più coerenti i risultati e a semplificare la gestione dell’indicizzazione.

Chat e agenti diventano parte dell’editor

Un’altra area interessata dall’aggiornamento è la gestione delle conversazioni. La nuova funzione per copiare la risposta finale permette di ottenere soltanto il contenuto Markdown conclusivo prodotto dalla chat, senza includere il processo di ragionamento o le chiamate agli strumenti. È un dettaglio utile quando una risposta deve essere riutilizzata al di fuori dell’editor.

La direzione intrapresa da Microsoft diventa ancora più evidente osservando le versioni successive, nelle quali le sessioni assumono un ruolo sempre più centrale. Gli aggiornamenti successivi hanno introdotto, tra le altre cose, la possibilità di mantenere più chat nella stessa sessione e di gestire contemporaneamente attività differenti.

Per gli sviluppatori, il cambiamento più significativo non riguarda quindi una singola funzione isolata, ma l’organizzazione complessiva del lavoro. VS Code sta progressivamente trasformando la sessione in un contenitore capace di mantenere insieme codice, conversazioni e attività operative, con l’obiettivo di rendere meno frammentato il passaggio tra strumenti e progetti. Questa impostazione potrebbe diventare particolarmente rilevante man mano che gli agenti assumono incarichi più articolati all’interno dell’ambiente di sviluppo.