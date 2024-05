VMware Workstation Pro e Fusion Pro diventano gratuiti

I prodotti VMware per sistemi desktop sono utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo per creare, gestire ed eseguire macchine virtuali sui loro computer Windows, Linux e macOS. Forniscono agli utenti la capacità di allestire in modo semplice e veloce ambienti virtuali in locale, per installare altri sistemi operativi, imparare tecnologie, sviluppare e testare software, sistemi complessi, app e molto altro.

Dopo l’acquisizione di VMware da parte di Broadcom, l’azienda sta rivendendo buona parte del suo modello di business. Michael Roy (VMware) conferma che perno di tutte le attività resta VMware Desktop Hypervisor, software che consente di creare e gestire macchine virtuali sul desktop. Si pone al di sopra del sistema operativo installato sulla macchina host e offre la possibilità di eseguire più sistemi guest contemporaneamente.

Due modelli di licenza per VMware Workstation Pro e Fusion Pro: software gratis per uso personale

Per la prima volta nella storia di VMware, due software storici come Workstation Pro e Fusion Pro diventano gratuiti. Almeno per gli utenti privati e per tutti i soggetti che non ne faranno uso in ambienti commerciali. Per gli utenti business, sarà sempre possibile sottoscrivere un contratto di tipo commerciale (a pagamento).

Tutti gli utenti che desiderano servirsi di una soluzione per la virtualizzazione conosciuta e affidabile, in modo da allestire un vero e proprio “banco di prova” sui loro dispositivi Windows, Linux e macOS, non devono fare altri che registrarsi e scaricare i file d’installazione.

Poiché le edizioni Pro di VMware Workstation e Fusion diventano gratuiti per uso personale, l’azienda ha contemporaneamente deciso di interrompere il supporto per le controparti free. Vanno così definitivamente in pensione prodotti come VMware Workstation Player e VMware Fusion Player. Gli utenti che stanno adesso usando la gamma “Player” per uso personale possono eseguire l’upgrade alle versioni a costo zero.

Gli utenti con licenze per uso personale di Fusion Player possono semplicemente aggiornare a Fusion 13.5.2 (o versioni seguenti), quindi eliminare la chiave di licenza. L’eliminazione della chiave Player preesistente sbloccherà la licenza completa “Pro per uso personale“, senza bisogno di introdurre e usare chiavi aggiuntive.

Non esistono differenze funzionali tra le versioni di Workstation Pro e Fusion Pro destinati agli utenti privati e quelle per uso commerciale.

Dove scaricare i due software VMware in versione gratuita

Per effettuare il download di VMware Workstation Pro e Fusion Pro, è necessario creare un account sul sito Broadcom, portarsi nel sito di supporto, selezionare VMware Cloud Foundation dal menu a tendina in alto a destra e infine scegliere My downloads.

A questo punto si può cercare il prodotto che interessa: WorkStation Pro oppure Fusion Pro. Dopo aver confermato che il download è per finalità personali, si può scaricare il programma e procedere con la sua installazione.

Differenze tra VMware Workstation Pro e Fusion Pro

Entrambi software per la virtualizzazione di un ampio numero di sistemi operativi guest, VMware Workstation Pro e Fusion Pro differiscono in primis per le piattaforme sulle quali possono essere installati. Il primo funziona su Windows e Linux, mentre Fusion Pro è disponibile solo per macOS.

Per il resto Workstation Pro e Fusion Pro hanno molte funzionalità simili come snapshot, clonazione di macchine virtuali, supporto per grafica 3D, connessione a server vSphere ed ESXi remoti. Fusion Pro integra una funzionalità unica chiamata “Teams” che permette di creare gruppi di macchine virtuali connesse in rete LAN, utile per il dispiegamento di reti virtuali.