Voice Mode avanzata di ChatGPT, i tempi si allungano: OpenAI spiega il perché

Per poter ottenere la Voice Mode avanzata di ChatGPT, annunciata lo scorso mese di maggio, gli utenti dovranno ancora attendere.

Ciò è quanto emerge da un post su X arrivato direttamente dall’account ufficiale di OpenAI, dove la startup ha voluto descrivere l’attuale stato di sviluppo dell’attesa funzionalità.

Nel post si fa riferimento al prossimo autunno, specificando come le tempistiche esatte dipendano dal rispetto degli “elevati standard di sicurezza e affidabilità” imposti da OpenAI. Nonostante ciò, la compagnia ha voluto anche chiarire come una versione alfa sarà già testata a partire da fine luglio.

Proprio questa versione, in origine, era pensata per essere a disposizione, già a fine giugno, a un ristretto numero di utenti ChatGPT Plus. A quanto pare, i tempi si sono però dilatati con lo slittamento di un mese.

We’re sharing an update on the advanced Voice Mode we demoed during our Spring Update, which we remain very excited about:

We had planned to start rolling this out in alpha to a small group of ChatGPT Plus users in late June, but need one more month to reach our bar to launch.…

— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024