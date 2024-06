VPN Android gratuite: individuate decine che contengono malware

Le VPN sono uno strumento utilizzato per proteggere la privacy dei dispositivi che accedono alla rete.

La loro diffusione notevole negli ultimi anni ha però attirato attenzioni poco desiderabili, con alcuni cybercriminali che hanno sfruttato la loro popolarità per le loro campagne malware.

Secondo quanto riportato dal sito Top10VPN, questo mese sono state individuate decine e decine di VPN gratuite che, in realtà, non lavoravano in favore degli utenti. Si parla di indirizzi IP trapelati, sistemi di crittografia inefficace (se non assente). Di fatto, app teoricamente utili per proteggere i navigatori, agiscono mettendo lo stesso più o meno volontariamente in pericolo.

A rendere ancora più impressionante quanto avvenuto sono i numeri presentati dal suddetto sito: le VPN incriminate, infatti, se sommate tra loro fanno registrare 2,5 miliardi di installazioni. Di queste, oltre il 10% non offre una crittografia degna di tale nome, oltre a presentare instabilità di vario tipo.

VPN Android gratuite? Fuga di indirizzi IP, problemi con i DNS e malware

Secondo quanto rivelato, una quindicina di app indicate sarebbero legate a ByteDance, società cinese proprietaria di TikTok. Tutto ciò non fa altro che aumentare i dubbi sull’operato dell’azienda, già nel il mirino del governo americano. Tra fuga di dati riguardanti indirizzi IP e problemi a livello di DNS, le app segnalate sono numerose e includono strumenti come:

Tomato VPN

Phone Guardian VPN

Ultimate VPN

Turbo VPN

Power VPN

VPN Monster

uVPN

VPN Proxy Master – Safer VPN

VPN Pro – Fast & Secure VPN

Signal Secure VPN – Robot VPN.

Sebbene queste app possono rivelarsi poco sicure, in realtà non sono effettivamente malevoli.

Il 20% delle app segnalate da Top10VPN, invece, vengono individuate dagli antivirus come contenenti malware, trojan o comunque per spingere l’utenza verso siti phishing. Nonostante ciò, il sito ha affermato che alcuni di questi risultati potrebbero essere dei falsi positivi.

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, quanto sia importante scegliere una VPN affidabile, indispensabile per navigare online senza rischi.