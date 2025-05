Vulnerabilità AirPlay e CarPlay: rischi e soluzioni per la sicurezza

La recente scoperta di vulnerabilità nel sistema AirPlay di Apple e in Apple CarPlay ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza dei dispositivi connessi. L’azienda di ricerca Oligo Security ha individuato una serie di falle critiche, raggruppate sotto il nome di “AirBorne”, che potrebbero mettere a rischio milioni di dispositivi sia in reti domestiche che pubbliche.

Che cos’è AirBorne

Queste vulnerabilità denominate “AirBorne” permettono agli hacker di eseguire RCE (Remote Code Execution), accedere a file sensibili e informazioni personali, o persino lanciare attacchi denial-of-service (DoS), rendendo inutilizzabili i dispositivi compromessi. Un aspetto particolarmente preoccupante è la natura “wormable” di alcuni di questi bug, che consente agli attacchi di propagarsi automaticamente tra i dispositivi connessi alla stessa rete. Per esempio, un aggressore potrebbe sfruttare queste falle per controllare altoparlanti smart, visualizzare contenuti non autorizzati o utilizzare i microfoni integrati per intercettare conversazioni private.

Anche i sistemi CarPlay, integrati in oltre 800 modelli di automobili, non sono immuni a queste minacce. In situazioni specifiche, come la connessione a reti Wi-Fi con credenziali deboli, gli hacker potrebbero manipolare i display dei sistemi di infotainment o monitorare la posizione geografica dei veicoli.

Come difendersi da AirBorne

Per affrontare questa crisi, Apple ha rilasciato rapidamente delle patch di sicurezza per i propri dispositivi. Tuttavia, la sfida principale riguarda i dispositivi di terze parti compatibili con AirPlay. Sebbene l’azienda abbia sviluppato correzioni anche per questi dispositivi, la loro implementazione dipende dai singoli produttori, creando potenziali lacune nella sicurezza complessiva.

Gli esperti consigliano agli utenti di adottare misure preventive per proteggere i propri dispositivi. Queste includono l’aggiornamento regolare del software, l’uso di password Wi-Fi robuste e l’evitare connessioni a reti pubbliche non protette, dove il rischio di attacchi è significativamente più alto rispetto alle reti domestiche ben configurate.

La rapida risposta di Apple è un passo nella giusta direzione, ma la collaborazione tra produttori di dispositivi di terze parti e gli utenti finali sarà essenziale per mitigare i rischi associati a queste vulnerabilità.