Vuoi seguire la tua squadra in Serie A? DAZN taglia il prezzo per 12 mesi

Se vuoi seguire la tua squadra del cuore in Serie A e non sei interessato alle altre partite, DAZN ha deciso di scontare il piano MyClubPass che permette di concentrarsi unicamente sul club prescelto. Scegliendo il piano annuale, infatti, puoi averlo a 24,99 euro al mese invece di 29,99, con un risparmio complessivo di 60 euro nell’arco di un anno.

Il pacchetto di MyClubPass comprende tutte le partite di Serie A della squadra scelta, così puoi seguirne il percorso durante il campionato. Una formula che si sposa alla perfezione con chi magari non ha molto tempo e/o interesse per seguire tutte le altre partite del campionato e vuole concentrarsi solo sul proprio club.

In ogni caso, avrai la possibilità di recuperare gli highlights di tutte le altre partite di Serie A e soprattutto avrai anche contenuti e approfondimenti extra dedicati esclusivamente alla tua squadra del cuore.

Il prezzo promozionale parte quindi da 24,99 euro mensili per 12 mesi, contro i 29,99 euro al mese della tariffa indicata come riferimento. La spesa complessiva scende quindi da 359,88 a 299,88 euro in un anno, con una differenza di 60 euro.