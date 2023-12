Web hosting professionale: perché scegliere Serverplan per la tua presenza online

Accedere a un servizio di web hosting professionale è fondamentale per garantire una presenza online affidabile e performante. In questo contesto, Serverplan è indubbiamente una scelta eccellente, in quanto offre soluzioni di hosting condiviso ideali per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Le opzioni hosting di Serverplan

Serverplan si distingue per le sue soluzioni di Hosting Linux e Hosting Windows ASP.NET. Con un’ampia gamma di piani che coprono le necessità di utenti base e aziende e-commerce, il provider si conferma come punto di riferimento nel settore.

In termini di costi, Serverplan offre piani convenienti a partire da 26 euro + IVA all’anno. Questo pacchetto include un dominio gratuito a vita, con tutte le versioni, traffico illimitato e fino a 200 GB di spazio SSD. La flessibilità è garantita con diverse opzioni di piani, tra cui:

Starterkit: 26 euro + IVA all’anno

26 euro + IVA all’anno Startup: 76 euro + IVA all’anno

76 euro + IVA all’anno Enterprise: 142 euro + IVA all’anno

142 euro + IVA all’anno Enterprise Plus: 230 euro + IVA all’anno (solo Linux)

Ogni piano include un dominio gratuito a vita con estensioni .it o .eu, traffico illimitato e uno spazio SSD che cresce fino a 200 GB.

Serverplan non si limita solo ai fondamentali, ma offre ulteriori vantaggi. Ogni piano comprende un certificato SSL per garantire la sicurezza delle informazioni e un backup automatico giornaliero, assicurando la tutela dei dati.

Per esplorare tutte le opzioni disponibili e trovare il piano che meglio si adatta alle tue esigenze, visita il sito ufficiale di Serverplan.

Con sette piani di hosting condiviso tra cui scegliere, Serverplan può essere considerato una solida scelta per chi cerca un servizio di hosting affidabile e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.