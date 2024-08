A distanza di pochi giorni dall’acquisizione di Issuu, piattaforma di editoria digitale utilizzata da milioni di persone, l’italiana Bending Spoons comunica di aver aggiunto alla sua scuderia anche WeTransfer, popolarissima piattaforma utilizzata per il trasferimento di file online.

La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società di Milano, oggi più che mai un punto di riferimento grazie alle sue applicazioni di successo internazionale, tra cui Evernote. Pur non essendo stati diffusi i dettagli economici dell’operazione, Bending Spoons rivela che è questa è stata la più estesa acquisizione fatta finora.

«Quando si è presentata la possibilità di acquisire WeTransfer, ci siamo mossi rapidamente per concluderla. Ci sono così tante cose di WeTransfer che ci colpiscono. Prima di tutto, è un prodotto fantastico che risolve un’esigenza reale e diffusa, e lo fa meglio della maggior parte dei concorrenti. Ciò fornisce una solida base su cui costruire, con molto potenziale per migliorare ulteriormente l’utilità di WeTransfer. Inoltre, il marchio è estremamente forte, in particolare tra i creativi, il che non è poco e offre grandi promesse per il futuro», ha dichiarato Luca Ferrari, fondatore e CEO di Bending Spoons. «Questa è la nostra più grande acquisizione e non vediamo l’ora di sporcarci le mani – con tecnologia, prodotti e marketing – per rendere WeTransfer ancora più di successo».

Inoltre, nel comunicato diffuso su LinkedIn, si legge anche che la società italiana continuerà a portare avanti il progetto lanciato nel 2021 da WeTransfer per promuovere la diversità e l’inclusione nell’arte. Con questo scopo, Bending Spoons donerà almeno 3 milioni di euro, nell’arco dei prossimi due anni, alla fondazione The Supporting Act e manterrà attivo il progetto WePresent, dedicato proprio all’arte e alla creatività.

WeTransfer si va dunque ad aggiungere a piattaforme come Evernote, Remini, Meetup, Splice e la sopracitata Issuu. Bending Spoons, come probabilmente molti ricorderanno, ha realizzato anche Immuni, applicazione utilizzata durante la pandemia di COVID-19.