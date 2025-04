WhatsApp finalmente risolve un grosso problema dei messaggi eliminati

WhatsApp ha introdotto una significativa novità per migliorare la privacy degli utenti, a partire dalla versione 25.12.73 stabile per i dispositivi iOS. Questo aggiornamento, attualmente in fase di roll-out graduale, punta a garantire una maggiore riservatezza nelle conversazioni di gruppo eliminando una problematica di lunga data: la persistenza delle “risposte quotate” ai messaggi eliminati.

WhatsApp cambia le risposte quotate

Fino ad oggi, quando un utente eliminava un messaggio “per tutti”, eventuali risposte che lo citavano rimanevano visibili nella chat, creando una vulnerabilità nella protezione delle informazioni sensibili. Era infatti ancora possibile ricostruire i messaggi cancellati, se questi avevano avuto una risposta precedentemente nella chat.

Con il nuovo sistema, anche le citazioni associate a messaggi eliminati scompariranno automaticamente, eliminando ogni traccia di contenuti non più desiderati dall’autore. Questo rappresenta un passo avanti per tutelare i dati personali degli utenti, soprattutto in contesti come le chat di gruppo, dove le informazioni possono essere facilmente condivise e diffuse.

Il miglioramento della gestione dei messaggi eliminati risponde a una richiesta frequente della community di WhatsApp, sempre più attenta alla protezione dei propri dati personali. La capacità di eliminare completamente un messaggio e le sue citazioni rafforza il controllo degli utenti sui contenuti condivisi, riducendo il rischio di divulgazione accidentale di informazioni private.

Perché vedo ancora i messaggi quotati

Il processo di aggiornamento è stato avviato e si prevede che richiederà alcune settimane per raggiungere tutti gli utenti iOS. Per beneficiare di questa funzionalità, WhatsApp raccomanda di mantenere l’applicazione aggiornata tramite App Store. Questo aggiornamento è solo una delle tante innovazioni che la piattaforma sta sviluppando per garantire un’esperienza utente più sicura e personalizzata.

La funzionalità si inserisce in un contesto più ampio di miglioramenti relativi alla gestione delle conversazioni. Ad esempio, per gli utenti Android, WhatsApp sta testando nelle versioni beta una modalità di conversazione a thread, che promette di rendere più agevole il monitoraggio delle discussioni in gruppi numerosi.