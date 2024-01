Il 2024 porterà con sé una marea di novità per quel che riguarda il mondo tech. Non tutte però saranno positive. Con l’ultima versione di WhatsApp Beta, ad esempio, il backup su Google Drive non è più illimitato. Per dirla in altri termini, occuperà spazio utile nella popolare piattaforma di Big G che tutti – o quasi – gli utenti Google utilizzano.

Non che questa sia una sorpresa, sia chiaro. Già a novembre dello scorso anno il colosso di Mountain View aveva annunciato che il backup delle chat WhatsApp su Google Drive nel giro di mesi non sarebbe stato più illimitato. Gli utenti Android speravano però di avere ancora un po’ di tempo, e invece – mentre ancora si brinda per il nuovo anno – la doccia gelata è già arrivata.

Il team di WhatsApp a novembre non aveva fornito dettagli precisi sulle tempistiche relative all’entrata in vigore della modifica. Un giorno “X” in realtà non c’è, ma è noto che gradualmente gli utenti Android riceveranno una notifica 30 giorni prima avvenga il tutto.

E dunque, è questione di giorni, settimane o mesi? Non è possibile dirlo con certezza, ma essendo questa novità già attiva nel canale beta, è probabile che arrivi anche nella versione finale di WhatsApp non oltre la prima del 2024.

In termini pratici, questa modifica si tradurrà in una potenziale riduzione dello spazio disponibile su Google Drive, che nella versione gratuita offre 15GB. A tal proposito è bene ricordare che lo spazio d’archiviazione sul cloud senza costi è condiviso tra Drive, Gmail e Foto.

Dato i backup di WhatsApp di solito sono abbastanza pesanti, gli utenti Android che si affidano e non poco ai tre servizi di Big G, dovrebbero iniziare a fare un po’ di pulizia per evitare di occupare memoria con file di scarsa utilità e importanza o a ragionare sulla possibilità di aumentare lo spazio d’archiviazione tramite abbonamento.