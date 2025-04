Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova "Privacy avanzata" di WhatsApp

WhatsApp continua a innovare nel campo della messaggistica sicura con il lancio della nuova “Privacy avanzata della chat“, una funzionalità che punta a migliorare ulteriormente la privacy degli utenti. Dopo una fase di test in versione beta, questa opzione è ora disponibile per tutti, portando un significativo miglioramento nella tutela delle chat sensibili e delle conversazioni contenenti informazioni riservate.

L’annuncio è stato dato direttamente sul blog ufficiale dell’azienda, quindi non si tratta di rumor o indiscrezioni. Questa nuova funzionalità WhatsApp è stata progettata per impedire la diffusione non autorizzata dei contenuti al di fuori dell’applicazione, e si aggiunge altre misure di sicurezza già esistenti, come i Messaggi effimeri e il Lucchetto chat.

Cos’è la Privacy avanzata della chat

Attivando la Privacy avanzata della chat, gli utenti beneficeranno di una serie di restrizioni progettate per salvaguardare la riservatezza delle loro conversazioni. Tra le principali novità troviamo:

Impossibilità di esportare i contenuti della chat

Blocco del download automatico dei file multimediali

Divieto di utilizzare i messaggi per funzioni di intelligenza artificiale

Queste misure sono pensate per garantire che le informazioni condivise nelle chat sensibili rimangano confinate all’interno dell’app, evitando la loro diffusione o utilizzo non autorizzato.

La nuova protezione si rivela particolarmente utile in contesti dove la riservatezza è fondamentale. Ad esempio, è ideale per gruppi che trattano tematiche delicate, come questioni sanitarie o argomenti sensibili, soprattutto se l’utente non conosce bene tutti i partecipanti, e quindi non si fida di loro al 100%.

WhatsApp, nella sua comunicazione ufficiale, non fa alcun cenno alla possibilità di bloccare gli screenshot delle chat con privacy avanzata.

Come attivare la Privacy avanzata

WhatsApp ha reso l’attivazione della Protezione avanzata della chat semplice e intuitiva. Ecco come procedere:

Aprire WhatsApp e selezionare la chat desiderata Toccare il nome della conversazione per accedere alle impostazioni Trovare e attivare l’opzione “Protezione avanzata della chat”

La funzionalità è in fase di distribuzione sia per dispositivi Android che iOS. È necessario assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’applicazione, disponibile nei rispettivi negozi digitali. Qualora la Privacy avanzata non sia ancora disponibile è sufficiente aspettare: entro qualche giorno arriverà.