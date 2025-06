WhatsApp smetterà di funzionare su milioni di smartphone la settimana prossima

L’applicazione di messaggistica più usata al mondo, e ovviamente stiamo parlando di WhatsApp, tra una settimana smetterà di funzionare su milioni di smartphone in tutto il mondo. A partire dal 1° luglio 2025, il supporto per molti dispositivi obsoleti verrà interrotto, spingendo gli utenti a scegliere tra cambiare smartphone o dire addio a WhatsApp.

Quali smartphone non saranno più compatibili

Questo cambiamento interesserà dispositivi con sistema operativo Android 5.0 o inferiore e iOS 15.1 o versioni precedenti. Si tratta di dispositivi con anche 10 anni o più di vita alle spalle, quindi ormai tecnologicamente del tutto obsoleti. L’elenco di modelli non più compatibili è lungo, con alcuni modelli che hanno avuto un grande successo di mercato, con milioni e milioni di esemplari venduti (molti dei quali sono ancora in uso) come questi:

Samsung Galaxy Note 3 Neo

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Alpha

LG G Pro 2

LG G2

HTC One M7

iPhone 5s

Perché WhatsApp abbandona gli smartphone

WhatsApp smette di essere compatibile con gli smartphone molto vecchi per continuare a garantire sicurezza e prestazioni ottimali ai suoi utenti. I sistemi operativi obsoleti rappresentano un limite per l’implementazione di nuove tecnologie, rendendo difficile mantenere la compatibilità senza compromettere funzionalità e sicurezza.

Inoltre, i dispositivi non aggiornati sono più esposti a minacce informatiche, poiché non ricevono più patch di sicurezza dai produttori, aumentando i rischi di violazioni della privacy. I telefoni molto vecchi, quindi, potrebbero avere dei bug di sicurezza che, se ben sfruttati, permetterebbero agli hacker di spiare le nostre chat.

Per questo motivo, quindi, WhatsApp smette di funzionare su questi modelli.

Le opzioni per gli utenti

Per continuare a utilizzare WhatsApp dopo il termine del supporto, gli utenti hanno due opzioni principali:

Aggiornare il sistema operativo del proprio dispositivo, se tecnicamente possibile Acquistare un nuovo smartphone compatibile con i requisiti minimi dell’app

Chi preferisce non cambiare dispositivo potrebbe valutare alternative come Telegram o Signal, che attualmente supportano versioni più datate dei sistemi operativi. Tuttavia, anche queste applicazioni potrebbero in futuro adottare politiche simili, seguendo cicli di aggiornamento regolari.