WiFi CERTIFIED 7 pronta entro marzo 2024: le conferme ufficiali

La Wi-Fi Alliance, consorzio di aziende dell’industria tecnologica che collabora per promuovere e certificare gli standard WiFi, ha annunciato quando sarà pronta la prossima iterazione della tecnologia wireless. Di WiFi 7 avevamo già abbondantemente parlato in passato spiegando anche perché, a differenza di quanto accaduto nel recente passato, rappresenterà davvero una rivoluzione.

Basata sulle specifiche IEEE 802.11be, WiFi CERTIFIED 7 è nata per migliorare l’interoperabilità e le prestazioni dei dispositivi WiFi.

Già oggi si possono trovare sul mercato dispositivi che sostengono di essere compatibili con WiFi 7: nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di prodotti che si attengono alle specifiche più aggiornate della Wi-Fi Alliance, che tuttavia non possono essere considerate definitive. Da qui l’esigenza dell’organizzazione dei mettere i puntini sulle “i”: l’indicazione CERTIFIED sta a significare che il corrispondente dispositivo si attiene scrupolosamente alle specifiche approvate.

A parte l’esborso economico maggiore che contraddistingue i prodotti WiFi 7 già sul mercato, di solito questi dispositivi non rappresentano il classico “bidone” per chi li acquista. I produttori sono infatti già organizzati per distribuire aggiornamenti del firmware e adeguarsi a WiFi CERTIFIED 7.

Va tenuto presente che anche i sistemi Windows 10, a patto di disporre di una scheda di rete compatibile WiFi 7, potranno utilizzare il nuovo standard. Lo standard non è affatto prerogativa di Windows 11 e di altri sistemi operativi recenti.

WiFi CERTIFIED 7: quando uscirà e quali saranno i vantaggi

Come abbiamo già spiegato nell’articolo su WiFi 7 citato in apertura, WiFi CERTIFIED 7 migliorerà le prestazioni sulle frequenze dei 2,4, 5 e 6 GHz, tutte ugualmente supportate. L’idea è quella di sostenere applicazioni che richiedono throughput elevato, bassa latenza ed elevata affidabilità in ambito domestico, aziendale e industriale. Si pensi, ad esempio, alle soluzioni per la realtà aumentata, virtuale e mista, per la formazione 3D immersiva e per le attività di streaming video ad altissima definizione.

I canali a largo spettro da 320 MHz, disponibili solo sui 6 GHz, forniscono il doppio del throughput rispetto a WiFi 6 aprendo la strada a scenari Multigigabit in modalità wireless.

La modalità Multi-Link Operation (MLO) supporta il bilanciamento del carico permettendo di impegnare i collegamenti in modo più efficiente rispetto al passato. La modulazione 4K QAM permette l’ottenimento di velocità di trasmissione dati superiori del 20% rispetto a 1024 QAM (WiFi 6) facilitando la massimizzazione delle attività di streaming video ad alta definizione e le operazioni cloud-based.

Basti pensare che in termini di velocità teoriche, il WiFi 7 promette sulla carta fino a 46 Gbps, un valore ben più elevato rispetto ai 9,6 Gbps di WiFi 6. A patto, ovviamente, di usare dispositivi client compatibili: non basta infatti che il router sia aggiornato a WiFi CERTIFIED 7.

I dispositivi WiFi CERTIFIED 7 offrono inoltre una maggiore efficienza, anche in reti dense, robustezza e affidabilità e un consumo energetico ridotto.

Wi-Fi Alliance ha confermato che WiFi CERTIFIED 7 (IEEE 802.11be) sarà disponibile entro la fine di marzo 2024.

Credit immagine in apertura: iStock.com/FG Trade