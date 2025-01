Windows 11 25H2: non sembra esserci posto per un nuovo sistema operativo

Durante il CES 2025 di Las Vegas, i portavoce di Microsoft non hanno lasciato intendere che l’azienda stia effettivamente lavorando per arrivare al lancio della versione finale di Windows 12 entro fine 2025. Stando a quanto emerso, sembra che l’azienda di Redmond abbia intenzione di continuare a investire su Windows 11, con il lancio del pacchetto di aggiornamento annuale, Windows 11 25H2, che avverrà presumibilmente intorno al mese di ottobre prossimo.

Con Windows 11 25H2, Microsoft punterà sull’offerta PC Copilot+

Sebbene ai più l’introduzione del tasto Copilot sia parsa una novità troppo prematura e fuori luogo, al CES di quest’anno è parso evidente come Microsoft voglia puntare forte sui PC basati su NPU (Neural Processing Unit) e capaci di offrire la potenza computazionale necessaria per sostenere le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale in ambito locale.

Il 2024 ha rappresentato l’anno di lancio per i PC Copilot+, ma molte funzionalità chiave sono state limitate a dispositivi con SoC Qualcomm Snapdragon. Nel 2025, Microsoft punta a rendere disponibile l’intera suite di funzionalità anche sui sistemi Intel e AMD, ampliando così la platea di utenti in grado di sfruttare le potenzialità dell’AI integrata.

Allo stato attuale, tuttavia, Windows 11 25H2 si profila come un pacchetto focalizzato su aggiornamenti incrementali piuttosto che su novità rivoluzionarie. Ciò è confermato dalla modesta attività nell’ambito del programma Insider di Windows 11, che per adesso non mette in evidenza l’arrivo di caratteristiche davvero nuove, neppure nelle release Canary.

Onestamente è davvero tutto troppo tranquillo. Oltretutto, dopo due anni frenetici caratterizzati dal rapido susseguirsi di nuove generazioni di chip da parte di Intel, AMD e Qualcomm, il 2025 sembra destinato ad essere meno movimentato. Le innovazioni hardware più significative potrebbero arrivare verso la fine dell’anno, con un impatto effettivo previsto per il 2026.

Yusuf Mehdi, vicepresidente esecutivo Microsoft, ha sottolineato che non ci saranno cambiamenti nei piani attuali di Microsoft. Una dichiarazione un po’ sibillina che nulla aggiunge al quadro già noto.

Addio a Windows 12 nel 2025?

Attenendosi al comportamento tenuto da Microsoft al CES di Las Vegas, sembra proprio che per il momento non ci sia spazio per l’arrivo di Windows 12.

Pensando al rilascio di Windows 11 in versione finale a ottobre 2021, ricordiamo che l’azienda guidata da Satya Nadella aveva annunciato ufficialmente il nuovo sistema operativo il 24 giugno 2021. Già alcune settimane prima dell’annuncio, inoltre, si erano rincorse indiscrezioni e fughe di notizie. In particolare, una build preliminare di Windows 11 era trapelata online il 15 giugno 2021, garantendo un primo sguardo sul sistema e generando vivaci discussioni.

Ancora prima, a dicembre 2020, Microsoft iniziò a parlare del progetto Sun Valley, un aggiornamento importante per il design di Windows 10. Tale progetto includeva cambiamenti significativi sull’interfaccia utente, come nuovi menu Start, finestre con angoli arrotondati e un’esperienza più moderna. Indizi che fecero immediatamente ritenere come l’azienda stesse preparando qualcosa di più rispetto a un semplice aggiornamento.

Siamo a gennaio, quindi se Microsoft stesse lavorando in segreto su Windows 12, i tempi per il lancio ci sarebbero ancora tutti. D’altra parte, anche per via delle considerazioni sul versante hardware, l’azienda di Redmond potrebbe aver già deciso di posporre Windows 12 a ottobre 2026.