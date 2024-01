Windows 11, come attivare il widget meteo nella schermata di blocco

Dobbiamo tornare ai tempi del lancio di Windows 8 (settembre 2012) per trovare il widget meteo nella schermata di blocco del sistema operativo. Conosciuta anche come lock screen, la schermata di blocco di Windows anticipa la visualizzazione della procedura di login ossia la scelta dell’account utente con il quale si desidera accedere alla macchina. Di solito, per accedere alla schermata di login, basta premere un tasto qualunque o fare clic con il mouse.

Dopo alcune settimane di test, coinvolgendo gli iscritti al programma Windows Insider, Microsoft rispolvera l’idea del widget meteo e la consegna “nelle mani” degli utenti di Windows 11. Con l’aggiornamento cumulativo KB5034123, che l’azienda di Redmond ha distribuito in occasione del primo patch day del 2024, il sistema operativo ha guadagnato la nuova funzionalità. Almeno “dietro le quinte”. Il widget meteo, infatti, non è ancora disponibile in via ufficiale ma sarà progressivamente abilitato, per l’intera base di dati, nel corso delle prossime settimane.

Cos’è il widget meteo e come attivarlo in anteprima in Windows 11

Il nuovo widget al debutto in Windows 11 consente di mostrare informazioni meteo direttamente nella schermata di blocco. Cliccando sul riquadro del widget, l’utente può accedere a maggiori dati e alle previsioni, visualizzate all’interno del browser Microsoft Edge.

Secondo i tecnici dell’azienda di Redmond, il widget meteo è compatibile con tutti gli sfondi per la schermata di blocco: ad esempio con le singole immagini scelte dall’utente o con la funzionalità Windows Spotlight (Contenuti in evidenza, in italiano). In un altro articolo abbiamo visto come cambiare lo sfondo della schermata di blocco in automatico, con Windows 11.

Come usare ViVeTool per attivare il widget meteo

Se si volesse subito provare il widget meteo, senza attenderne l’attivazione sul proprio sistema, è possibile utilizzare il noto strumento open source ViVeTool. ViVeTool è un’utilità che opera da riga di comando e che consente di attivare, utilizzando gli identificativi corretti, funzionalità non ancora abilitate da Microsoft sul proprio sistema.

Nel caso del widget meteo, basta premere Windows+X , scegliere la voce Terminale (Admin), accedere alla cartella nella quale si sono estratti i file di ViVeTool (esempio: cd c:/vivetool ) quindi impartire i seguenti due comandi:

cmd

vivetool /enable /id:47526873 /variant:1 /variantpayloadkind:1 /variantpayload:1

Una volta riavviato Windows 11 (è possibile farlo rapidamente dalla riga di comando digitando shutdown /r /t 0 ), è necessario digitare Impostazioni schermata di blocco nella casella di ricerca del menu Start, quindi selezionare Meteo a destra di Stato della schermata di blocco. Dopo un nuovo riavvio, nella schermata di blocco dovrebbe finalmente apparire il widget meteo.

Widget meteo in arrivo anche sui sistemi Windows 10

Stando a quanto dichiarato da Microsoft, la nuova funzionalità sarà presto introdotta anche in Windows 10. Il sistema operativo non riceverà più aggiornamenti di sicurezza a partire da ottobre 2025. Inoltre, i responsabili della società guidata da Satya Nadella hanno confermato che Windows 10 22H2 è l’ultima versione del sistema operativo: non saranno rilasciati ulteriori feature update.

A dispetto di ciò, tuttavia, Microsoft sta occasionalmente aggiungendo nuove funzionalità al sistema operativo più utilizzato al mondo, distribuendole come parte integrante degli aggiornamenti mensili.

Credit immagine in apertura: iStock.com – NguyenDucQuang