Windows 11 e 8 GB di RAM: Microsoft cambia tono sui requisiti

La quantità di RAM necessaria per un PC Windows torna al centro del dibattito dopo un aggiornamento delle linee guida Microsoft dedicate ai dispositivi Surface.

L’azienda ha indicato che 8 GB di RAM sono adeguati per attività quotidiane come navigazione web, streaming, studio e produttività d’ufficio. La dichiarazione ha attirato attenzione perché arriva dopo anni in cui Microsoft aveva promosso i 16 GB come riferimento ideale per Windows 11, soprattutto con l’arrivo della piattaforma Copilot+ PC. La questione coinvolge anche l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’intera filiera dei semiconduttori e i prezzi della memoria ancora elevati nel 2026.

Microsoft e gli 8 GB: cosa è cambiato

Secondo quanto riportato da Windows Latest, Microsoft ha aggiornato la documentazione Surface affermando che 8 GB sono “ottimi per l’uso quotidiano”.

Al tempo stesso, la società specifica che le funzionalità avanzate dei dispositivi Copilot+ PC richiedono almeno 16 GB. Il cambio di tono appare contraddittorio: negli ultimi due anni la comunicazione ufficiale aveva spesso associato i 16 GB a un’esperienza Windows moderna e pronta per le funzioni AI, arrivando persino a presentare configurazioni da 32 GB come particolarmente indicate per il gaming.

Dietro questa inversione c’è anche una motivazione economica concreta. La memoria DRAM subisce gli effetti di una domanda molto elevata proveniente dai datacenter AI e dai sistemi che utilizzano HBM, la memoria ad alta larghezza di banda degli acceleratori per l’Intelligenza Artificiale. Questa pressione ha mantenuto alti i costi dei moduli consumer. Per i produttori di notebook, proporre 16 GB come configurazione minima significa aumentare il prezzo finale. Microsoft stessa ha lanciato nuove varianti di Surface Pro e Surface Laptop con 8 GB a un prezzo inferiore rispetto alle versioni da 16 GB, puntando chiaramente su studenti e utenti domestici.

8 GB bastano davvero nel 2026?

La risposta dipende dall’utilizzo. Per navigazione, videoscrittura, email, streaming e applicazioni leggere, Windows 11 funziona correttamente con 8 GB grazie alle tecniche di caching e gestione dinamica della memoria.

La situazione cambia con molte schede browser aperte contemporaneamente, strumenti di sviluppo o software professionali. Applicazioni basate su framework web, come le piattaforme di comunicazione aziendale, possono occupare quantità significative di memoria. Microsoft ha sviluppato una modalità efficienza per Teams proprio per migliorare il comportamento su sistemi con poca RAM disponibile.

Quando la memoria non basta, Windows ricorre al file di paging sull’SSD: il sistema evita i blocchi ma introduce latenze percepibili durante il multitasking intenso.

Quanta RAM scegliere oggi

Per attività leggere e uso quotidiano di base, 8 GB rappresentano ancora una soglia praticabile.

Chi acquista un PC oggi con l’obiettivo di mantenerlo per diversi anni dovrebbe però orientarsi verso i 16 GB: le applicazioni moderne tendono ad aumentare progressivamente il consumo di memoria e molte funzioni AI integrate nei sistemi operativi richiedono risorse aggiuntive.

a posizione attuale di Microsoft non rende inutili i 16 GB, ma riflette un compromesso di mercato tra costi, disponibilità dei componenti e accessibilità dei dispositivi. Il principio resta semplice: 8 GB possono bastare oggi per i compiti essenziali, 16 GB garantiscono un margine nettamente superiore per il futuro.