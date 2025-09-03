Windows 11 e USB4: come funzionano le notifiche e perché sono importanti

Windows 11 integra un sistema di notifiche avanzato progettato per supportare pienamente le funzionalità delle connessioni USB4. Il sistema non si limita a segnalare la semplice connessione dei dispositivi, ma avvisa l’utente in caso di problemi di compatibilità, prestazioni di ricarica ridotte o accessori non supportati.

USB4, noto anche come USB 40Gbps, rappresenta l’ultimo standard USB, con trasferimenti dati più veloci, una migliore erogazione di potenza e una maggiore efficienza nell’uso dei dispositivi. La seconda revisione, USB4 V2, raddoppia la velocità massima di trasferimento fino a 80 Gbps, con picchi fino a 120 Gbps in una direzione (40 Gbps nell’altra). In un altro articolo abbiamo visto le differenze tra porte e cavi USB.

I principali vantaggi di USB4 includono la compatibilità completa con periferiche USB precedenti, il supporto per i dispositivi Thunderbolt 3, la gestione di più flussi DisplayPort simultanei, il tunneling efficiente di dati e segnali video su un unico cavo.

Impostazioni notifiche USB4 in Windows 11

Windows 11 integra una nuova schermata per la gestione dei dispositivi USB, accessibile da Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, USB. Qui gli utenti possono visualizzare e configurare hub e dispositivi USB4, semplificando il monitoraggio delle prestazioni e la risoluzione dei problemi.

Il sistema monitora costantemente i dispositivi collegati, notificando eventuali problemi. Ciò permette di intervenire rapidamente in caso di errori di connessione o malfunzionamenti.

Se un PC rileva che la ricarica tramite USB-C è più lenta del previsto, invia un avviso. Le cause più comuni includono: ricarica non compatibile o con potenza insufficiente, cavo non adeguato, connessione tramite hub o dock esterno, porte USB sporche o danneggiate.

A livello tecnico, le notifiche eventualmente esposte da Windows 11 per USB4 sono attivate da segnali provenienti da descriptor ACPI, UCSI (USB Connector System Software Interface) o driver personalizzati UCM (USB Class Manager).

Gli obblighi dei produttori di dispositivi USB

I produttori devono garantire che tutte le porte USB siano conformi agli standard tramite il Windows Hardware Lab Kit (HLK).

I passaggi fondamentali includono l’implementazione dei metodi ACPI _UPC (USB Port Capabilities) e _PLD (Physical Location of Device): il primo definisce le capacità della porta, il secondo indica la posizione fisica del dispositivo, permettendo la corretta gestione delle notifiche e delle policy di sicurezza.

La verifica deve coprire scenari diversi, includendo caricatori a bassa potenza, hub attivi e cavi di tipi differenti.

Esperienza evoluta per l’utilizzo di dispositivi USB4

Windows 11 vuole rendere l’esperienza USB più semplice, sicura e intuitiva. La finestra delle impostazioni USB permette di gestire in modo centralizzato i dispositivi ad alte prestazioni, ottimizzare la durata della batteria e risolvere rapidamente eventuali problemi di compatibilità.

Con USB4 e USB4 V2, la gestione dei dati, l’alimentazione e i flussi video raggiungono nuovi livelli di efficienza, rendendo il sistema operativo ideale per utenti avanzati, professionisti e chiunque utilizzi dispositivi ad alta velocità. Anche se la maggior parte degli utenti non dovrà modificare le impostazioni di default, conoscere queste opzioni permette di sfruttare appieno il potenziale delle connessioni USB moderne.

In un nostro approfondimento abbiamo visto come riconoscere porte e dispositivi USB e come velocizzare i trasferimenti dati. Da giugno 2025, Microsoft ha iniziato a richiedere maggiore chiarezza sulle reali caratteristiche delle porte USB-C.