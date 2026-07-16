Windows 11: stop al supporto per diverse versioni nei prossimi mesi

Microsoft si avvicina a una nuova fase del ciclo di vita dei suoi sistemi operativi, con la fine del supporto per diverse versioni di Windows 11 prevista nel corso del 2026.

La transizione rientra nella strategia ormai consolidata dell’azienda, che prevede aggiornamenti continui e una durata definita per ogni release. Questo modello, introdotto negli ultimi anni, ha cambiato radicalmente la gestione del sistema operativo, spostando l’attenzione dalla singola versione al flusso costante di aggiornamenti. Per utenti e organizzazioni diventa quindi essenziale monitorare la versione installata e pianificare eventuali aggiornamenti prima della scadenza, così da evitare rischi legati alla sicurezza e alla compatibilità software.

Le scadenze da conoscere nel 2026

Il calendario ufficiale indica diverse date chiave. L’11 agosto 2026 terminerà il supporto per Windows 11 versione 24H2 nelle edizioni Enterprise, Enterprise multi-session, Education e IoT Enterprise. Nello stesso giorno si chiuderà anche il ciclo dell’Annual Channel di Windows Server 2025. Pochi giorni dopo, il 18 agosto 2026, toccherà alle versioni 25H2 di Windows 11 destinate al pubblico consumer e professionale, incluse Home e Pro.

Queste scadenze segnano la fine degli aggiornamenti mensili, comprese le patch di sicurezza. Il sistema continuerà a funzionare, ma senza correzioni per nuove vulnerabilità, il che rende i computer suscettibili a eventuali attacchi informatici. Se, ad esempio, viene scoperta una vulnerabilità critica nel sistema di gestione della memoria, questa non verrà corretta su quelle versioni, lasciando aperta una possibile porta agli attacchi.

Impatti e gestione degli aggiornamenti

La fine del supporto non comporta interruzioni immediate nell’utilizzo del dispositivo, ma introduce rischi crescenti nel tempo. Le minacce informatiche evolvono rapidamente e sfruttano spesso falle già note, rendendo fondamentale mantenere un sistema aggiornato. Oltre alla sicurezza, anche la compatibilità con software e driver recenti può degradarsi, soprattutto in ambienti professionali.

Verificare la versione installata è semplice: basta utilizzare il comando winver da prompt dei comandi o consultare le impostazioni di sistema. Nei dispositivi compatibili, Windows Update propone automaticamente l’upgrade alla release più recente. In ambito aziendale, invece, strumenti come Windows Update for Business o Autopatch consentono una gestione centralizzata e pianificata, riducendo l’impatto operativo.