Windows Backup for Organizations: cos'è il nuovo strumento per il backup e la migrazione su Windows 11

Con l’avvicinarsi della fine del supporto per Windows 10, prevista per il 14 ottobre 2025, Microsoft prova a compiere un ulteriore passo per semplificare la transizione verso Windows 11 all’interno delle aziende. Ecco quindi che la società di Redmond tira fuori dal cappello Windows Backup for Organizations, una nuova funzionalità annunciata durante Microsoft Ignite 2024, ora disponibile in anteprima pubblica limitata.

Si tratta di uno strumento progettato per ridurre drasticamente i tempi di inattività, facilitare la migrazione dei dispositivi (da Windows 10 a Windows 11) e scongiurare eventuali problematiche che potrebbero presentarsi adeguando le workstation al sistema operativo più aggiornato.

Cos’è Windows Backup for Organizations

Come spiega Miranda Leschke (Microsoft), Windows Backup for Organizations è una soluzione che consente di salvare e ripristinare le impostazioni di sistema di Windows 10 e Windows 11, in particolare in scenari critici come il ripristino post-reset, il ripristino di un’immagine dei backup dei singoli dispositivi o la sostituzione di vecchie macchine con sistemi più nuovi. Il sistema è integrato nativamente in Microsoft Entra ID (ex Azure AD) e sfrutta Microsoft Intune per orchestrare la gestione centralizzata del backup e del ripristino.

In concreto, Windows Backup for Organizations permette alle aziende che si appoggiano al cloud Microsoft di:

Ripristinare la configurazione utente su nuovi dispositivi Windows 11 senza intervento manuale.

utente su nuovi dispositivi Windows 11 senza intervento manuale. Mantenere la continuità operativa e le preferenze dell’utente anche dopo un ripristino di fabbrica.

e le preferenze dell’utente anche dopo un ripristino di fabbrica. Agevolare la migrazione massiva da Windows 10 a Windows 11, riducendo la necessità di interventi amministrativi.

massiva da Windows 10 a Windows 11, riducendo la necessità di interventi amministrativi. Migliorare il tempo necessario perché un utente torni operativo (mean time to productivity).

Scenario d’uso pratico

Immaginiamo un’azienda con 500 laptop Windows 10 in prossimità della fine del supporto. Senza un sistema di backup automatico, ogni nuova installazione di Windows 11 potrebbe richiedere una configurazione manuale per ogni utente. Con Windows Backup for Organizations, gli amministratori possono:

Eseguire il backup centralizzato di tutti i dispositivi in Intune .

. Distribuire nuovi dispositivi Windows 11.

nuovi dispositivi Windows 11. Ripristinare automaticamente le configurazioni utente sui nuovi endpoint.

Come evidenziato in precedenza, tuttavia, la possibilità di accedere all’utilizzo di Windows Backup for Organizations è riservata soltanto alle aziende che si avvalgono di Entra ID (anche in configurazioni ibride). Per il ripristino completo, è inoltre necessario un tenant attivo su Microsoft Intune e i permessi di amministratore per il servizio Intune.