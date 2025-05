Windows: le novità dell'aggiornamento di maggio

Nuovi aggiornamenti di sicurezza sono stati rilasciati da Microsoft per proteggere i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11 da vulnerabilità critiche. Questi aggiornamenti, parte del Patch Day di maggio 2025, sono essenziali per garantire la sicurezza degli utenti e la stabilità dei dispositivi.

Gli aggiornamenti sicurezza di maggio 2025 combinano gli update dello stack di servizio (SSU) con quelli cumulativi (LCU), offrendo una soluzione integrata. Gli utenti possono accedere a questi aggiornamenti attraverso diversi canali: Windows Update, il catalogo Microsoft Update e i servizi WSUS, particolarmente utili per le aziende.

Sistemi interessati

Gli aggiornamenti riguardano specifiche versioni di Windows 10 e Windows 11.

Windows 10 21H2, 22H2 KB5058379 (Build 19044.5854, 19045.5854)

Windows 10 1809, KB5058392 (Build 17763.7136)

Windows 10 1607, Windows Server 2016, KB5058383 (Build 14393.7969)

Windows 10 1507 – KB5058387 (Build 14393.7969)

Windows 11 24H2, KB5058411 (Build 26100.3775)

Windows 11 22H2 and 23H2 KB5058405 (Build 22621.5189 e 22631.5189)

Correzioni e miglioramenti

Le modifiche introdotte variano in base alla versione del sistema operativo. Per Windows 10 versione 22H2, gli aggiornamenti si concentrano principalmente su aspetti di sicurezza, senza introdurre nuove problematiche. Per gli utenti di Windows 11 versione 24H2, sono state apportate soluzioni a problemi specifici, come quelli relativi al microfono e all’app per il controllo oculare. Questi miglioramenti mirano a offrire un’esperienza utente più fluida e sicura.

Vulnerabilità risolte

Le correzioni affrontano problemi critici in componenti fondamentali, tra cui Microsoft Defender, driver di sistema, servizi di stampa universale e BitLocker. Sono stati inoltre risolti problemi legati al kernel di Windows, al gestore di avvio e al protocollo SMB. Per maggiori dettagli sulle vulnerabilità corrette, Microsoft invita gli utenti a consultare la guida agli aggiornamenti di sicurezza disponibile sul sito ufficiale.

Come verificare l’installazione

Per controllare se l’aggiornamento è stato installato correttamente, è possibile premere i tasti Windows+R, digitare “WinVer” e verificare il numero di build visualizzato. Questo semplice passaggio consente di confermare che il sistema è aggiornato con le ultime patch di sicurezza.

Microsoft raccomanda vivamente a tutti gli utenti di procedere con l’installazione delle patch maggio 2025 per garantire la sicurezza dei propri dispositivi e un funzionamento ottimale. Non aggiornare i sistemi potrebbe esporre gli utenti a rischi significativi, perché i PC non aggiornati hanno dei bug sfruttabili dagli hacker.