Windows XP compie 25 anni: un sistema operativo che ha fatto la storia

Windows XP compie 25 anni dalla presentazione ufficiale, avvenuta il 25 agosto 2001. La distribuzione al pubblico iniziò invece il 25 ottobre dello stesso anno.

Il sistema operativo segnò una svolta decisiva per Microsoft, perché portò definitivamente il kernel Windows NT nel mercato consumer e sostituì la base DOS delle precedenti versioni domestiche.

XP prese il posto di Windows 98 e Windows Me sui computer destinati agli utenti comuni, mentre Windows 2000 lasciò spazio alle nuove edizioni professionali. Il nome, abbreviazione di “experience”, riassumeva l’obiettivo dell’azienda: rendere più semplice e familiare un’architettura considerata fino a quel momento soprattutto professionale.

Il risultato fu un sistema più stabile, un’interfaccia rinnovata e una durata commerciale eccezionale. Microsoft mantenne il supporto esteso fino all’8 aprile 2014, oltre dodici anni dopo il debutto.

Windows XP unì consumer e professionisti

Prima di XP, Microsoft sviluppava due famiglie distinte. Windows 95, 98 e Me erano pensati per il pubblico domestico e conservavano una forte compatibilità con software e hardware legati all’ambiente DOS. Windows NT e Windows 2000 utilizzavano invece un’architettura progettata per affidabilità, sicurezza e gestione professionale.

Windows XP Home Edition e Professional furono costruiti sullo stesso kernel NT 5.1. La scelta portò anche sui computer domestici una gestione più protetta della memoria, un isolamento più efficace dei processi e un modello di driver derivato dalla linea NT. Un programma instabile non poteva compromettere l’intero sistema con la stessa facilità delle vecchie versioni consumer, anche se incompatibilità hardware e software continuarono a creare problemi.

A rendere XP immediatamente riconoscibile fu soprattutto l’interfaccia Luna. I colori vivaci, i pulsanti arrotondati, le icone più grandi e la barra delle applicazioni contribuirono a creare un’identità visiva rimasta impressa per anni. Lo sfondo Bliss, con le colline verdi e il cielo azzurro, diventò uno degli elementi più celebri della storia del software.

Il menu Start a due colonne organizzava programmi utilizzati di frequente, documenti, pannello di controllo e risorse personali. Il sistema introduceva inoltre i visual styles, che permettevano di modificare l’aspetto dei controlli senza cambiare il funzionamento delle applicazioni.

Service Pack e Web ne prolungarono la vita

Nei primi anni XP dovette affrontare numerose vulnerabilità e campagne malware. La svolta arrivò nel 2004 con il Service Pack 2, che attivò il firewall integrato per impostazione predefinita, introdusse il Windows Security Center e rese più rigorose diverse impostazioni di rete. Il sistema adottò inoltre Data Execution Prevention, una protezione contro alcune forme di esecuzione del codice in aree di memoria non autorizzate.

XP accompagnò la diffusione della banda larga, delle reti wireless, dei dispositivi USB e dei primi servizi Web destinati al grande pubblico. Internet Explorer, Windows Messenger, Windows Media Player e Windows Movie Maker contribuirono a trasformare il PC in una macchina per navigare, comunicare, ascoltare musica, gestire fotografie e creare contenuti.

La sua longevità fu favorita anche dalle difficoltà iniziali di Windows Vista. Il successore richiedeva hardware più potente e soffriva di problemi di compatibilità e prestazioni. Molte aziende rimasero quindi su XP fino all’arrivo di Windows 7, distribuito nel 2009.

Il Service Pack 3, pubblicato nel 2008, fu l’ultimo grande aggiornamento cumulativo. Dopo la fine del supporto, Microsoft fece comunque alcune eccezioni: nel 2017 distribuì una patch straordinaria per XP contro WannaCry, il ransomware che sfruttava la vulnerabilità MS17-010 nei servizi SMB.

Oggi Windows XP non è adatto a computer collegati a Internet, perché non riceve più aggiornamenti di sicurezza. La sua eredità tecnica resta però attuale: Windows 11 deriva ancora dalla famiglia NT. XP fu quindi sia un’icona grafica sia il passaggio che rese definitiva l’unificazione tra Windows consumer e professionale.