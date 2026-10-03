Wine 11.19 migliora compatibilità, DNS e Unicode: tutte le novità

Wine 11.19 introduce una serie di interventi dedicati all’utilizzo di applicazioni Windows su sistemi Linux e Unix-like.

Il progetto fornisce un livello di compatibilità che permette ai programmi progettati per Windows di interagire con componenti e API disponibili nell’ambiente ospite.

Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano la memorizzazione temporanea delle risoluzioni DNS, il supporto alle tabelle dei caratteri di Unicode 18.0 e nuove capacità per la gestione del testo. Il changelog comprende inoltre numerosi interventi destinati a videogiochi, applicazioni professionali e strumenti utilizzati dagli sviluppatori.

Wine 11.19 amplia le funzioni di compatibilità

Uno degli interventi riguarda GDIPlus, che con questa release aggiunge la gestione del testo disposto verticalmente. Le tabelle dei caratteri sono state aggiornate per Unicode 18.0, mentre il parser VBScript riceve ulteriori miglioramenti. Sul versante della connettività arriva invece la cache DNS, pensata per evitare nuove richieste quando la risoluzione di un nome è già disponibile.

Il ciclo di sviluppo porta anche una lunga serie di correzioni. Tra i problemi affrontati compare un crash all’avvio di ArcGIS Pro.

Euro Truck Simulator 2 riceve un intervento relativo al renderer OpenGL quando viene utilizzato il backend EGL. Desperados 2: Cooper’s Revenge beneficia invece della correzione di un arresto anomalo associato alle ombre animate su determinate configurazioni NVIDIA con X11 o XWayland.

Anche altri titoli ricevono interventi mirati. Final Fantasy XI Online non presenta più un comportamento indesiderato del cursore del mouse. Zombie Army 4: Dead War evita una perdita di memoria provocata dal launcher, mentre Hard Truck Apocalypse viene corretto per problemi collegati alle librerie MSVCR71 e MSVCP71.

Numerose correzioni interessano anche le applicazioni

Il changelog comprende diversi interventi che riguardano programmi non destinati all’intrattenimento. Paint.NET 5.2 riceve una correzione relativa alle dimensioni delle finestre degli strumenti, mentre Wine Notepad non dovrebbe più chiudersi inaspettatamente quando viene utilizzata la funzione “Replace All”. È stato inoltre sistemato il comportamento di Decimal Math.Round in .NET Framework 4.8, che poteva produrre risultati errati.

Tra gli altri componenti interessati figurano BOINC, MSYS2, XInput e OpenCL. La release interviene anche sull’esecuzione di QuickTime 2 tramite winevdm e sulla gestione del focus delle finestre. Un’ulteriore correzione riguarda alcune compilazioni msvc-wine che potevano provocare blocchi o deadlock.

È stato infine risolto un problema di wineboot che, in specifiche condizioni, poteva introdurre un ritardo di circa cinque secondi durante l’avvio su Linux e macOS. Il codice sorgente della nuova release è disponibile insieme ai pacchetti distribuiti attraverso i canali del progetto.

L’insieme degli interventi mostra una caratteristica tipica dello sviluppo di Wine: la compatibilità cresce anche attraverso numerosi aggiustamenti circoscritti, spesso legati a comportamenti specifici di singoli programmi. Per chi utilizza software Windows su piattaforme alternative, questo tipo di lavoro può tradursi in un ambiente più prevedibile e in meno problemi durante l’utilizzo quotidiano.