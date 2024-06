X sta chiedendo soldi a ex dipendenti licenziati nel 2023

X, piattaforma nota come Twitter fino a poco tempo fa, ha chiesto la restituzione di pagamenti in eccesso a diverse ex dipendenti.

Secondo quanto riportato dal più antico quotidiano australiano Sydney Morning Herald, si parla di sei persone che, a causa di un’errata conversione tra dollari statunitensi e australiani, avrebbero ottenuto più denaro del dovuto.

In un’e-mail ricevuta da un ex dipendente e proveniente dal dipartimento delle risorse umane di X, il pagamento poi risultato errato è stato effettuato a gennaio 2023. A seconda del singolo caso, le cifre in questione spaziano dai 1.500 fino ai 70.000 dollari.

Stando al suddetto giornale, che ha direttamente contattato il social network, i pagamenti risultano legati a un “Compenso in contanti differito“, erogato sotto forma di azioni. Secondo una stima degli esperti, l’errore avrebbe portato X a pagare circa 2,5 volte il reale valore delle azioni in quel momento specifico.

Gli ex dipendenti e l’errore di conversione: cosa succederà ora?

Contattato dalla testata giornalistica, l’esperto di diritto del lavoro Hayden Stevens ha descritto lo scenario dal punto di vista di un professionista.

Lo stesso parla di come gli ex dipendenti potrebbero essere costretti a restituire i soldi, ma dovrebbero prima chiedere formalmente chiarimenti su come è stato commesso l’errore e, in tal caso, X dovrebbe comunque fornire dei documenti a supporto durante un’eventuale procedura legale. In ogni caso, unna volta mostrata tale documentazione, per la legge australiana gli ex dipendenti sarebbero tenuti a restituire la somma ricevuta.

Per la piattaforma di Elon Musk, così come per tutti i maggiori social network di tendenza, cause e tribunali sono all’ordine del giorno. Proprio X, per esempio, è di recente stata protagonista di alcuni guai legali legati ad alcuni diritti d’autore nell’ambito musicale.