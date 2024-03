YouTube: creator possono condividere Short esclusivi con abbonati paganti

La nota piattaforma di streaming video YouTube sta lanciando una nuova versione degli Shorts, con contenuti riservati ai soli abbonati.

Attraverso questa nuova modalità di condivisione dei contenuti, gli youtuber potranno riservare video in formato Shorts solo con chi ha sottoscritto un abbonamento a pagamento con il canale in questione.

Questo vantaggio si va ad aggiungere a quelli già disponibili con la sottoscrizione a pagamento, ovvero emoji personalizzati, accesso a live streaming e badge.

Questa novità potrebbe essere un ottimo modo per i creator con un certo seguito che vorrebbero aumentare i propri introiti dalla piattaforma Secondo YouTube, questa nuova opportunità potrebbe consentire ai canali di proporre annunci speciali in anteprima, offerte di prodotti e servizi esclusivi o comunque di mostrare filmati “premium” agli utenti più affezionati.

La mossa di YouTube non appare del tutto inaspettata. In passato, infatti, anche TikTok ha dimostrato di voler offrire più opportunità ai content creator, proponendo nuovi strumenti di monetizzazione simili.

Short esclusivi: la nuova mossa di YouTube per spingere contenuti di breve durata

A livello puramente pratico, la gestione degli Short riservati agli abbonati è alquanto semplice. Una volta che il contenuto video è stato caricato, lo youtuber deve semplicemente scegliere, nella sezione Visibilità, la voce Solo membri. Va comunque sottolineato come questa opzione sia disponibile per i filmati già pubblicati.

Per quanto riguarda gli abbonati al canale, invece, gli Shorts esclusivi appariranno nell’apposita scheda (denominata proprio Shorts) nel feed Iscrizioni e direttamente sul canale del creator. Questa mossa dimostra, ancora una volta, come YouTube creda fortemente nelle enormi potenzialità dei video di breve durata. In questo senso, le politiche della piattaforma sembrano pagare: gli Shorts, infatti, hanno registrato finora una media di 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere.

Curiosamente, TikTok si sta muovendo in modo esattamente opposto, con alcune iniziative per invogliare i creatori di contenuti a proporre video di lunga durata.