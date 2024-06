YouTube, il nuovo aggiornamento introduce la funzione "Note"

YouTube è sicuramente la piattaforma di riferimento per quanto riguarda la riproduzione di video di svariate categorie. Gli utenti, con i tempi che avanzano, vogliono conoscere sempre più informazioni in merito a quello che vedono e di certo in questi casi bisogna affidarsi ai creatori più in gamba. Saranno proprio loro in un video YouTube ben prodotto a ragguagliare il pubblico sulle informazioni in modo chiaro e sicuro.

Tuttavia spesso queste informazioni non sono del tutto accurate siccome possono capitare degli errori, certamente commessi in buona fede, o errori che cercano intenzionalmente di mandare fuori strada il pubblico.

Grazie a un nuovo esperimento di YouTube, le cose potrebbero ben presto cambiare. Secondo quanto riportato infatti il colosso starebbe sperimentando uno strumento gestito dalla community che garantirebbe agli utenti di poter fornire delle note contestuali sui vari video che vengono caricati in piattaforma. A partire da ieri, negli Stati Uniti, per “un numero limitato di contributori idonei” che parlano inglese, YouTube consente di aggiungere note ai video pubblici.

YouTube consente agli utenti di lasciare note contestuali ai video

All’interno di un post pubblicato sul suo blog, YouTube ha spiegato in cosa consiste effettivamente questa nuova funzionalità. Secondo quanto riportato, il portale video permetterà agli spettatori di aggiungere delle informazioni utili per chiarire il contenuto che si sta guardando.

Nel caso in cui qualcuno dovesse usare dei video vecchi per rappresentare un evento da attualità o se si tratta di un video parodia è molto altro. Allo stesso tempo YouTube spiega che le note sui video potranno essere visualizzate solo ed esclusivamente se ritenute ampiamente utili.

Verrà implementato dunque un box a scomparsa nel quale si figureranno le note lasciate e volte a spiegare il filmato. La funzione è dunque di piena utilità per tutti coloro che guardano i video su YouTube.