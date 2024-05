YouTube: torna la nuova UI, ma non piace (quasi) a nessuno

Dopo una fugace apparizione ad aprile, è tornata. Di cosa si parla? Della nuova interfaccia di YouTube a cui Google sta lavorando già da un po’ e che, in base ai commenti pubblicati in rete, sembra non piacere a nessuno. Sembrava che il colosso di Mountain View avesse abbandonato l’idea di un nuovo layout proprio per via dei commenti negativi ma a sorpresa è in corso un secondo tentativo. Le opinioni degli utenti sono cambiate?

La nuova UI della piattaforma con video e shorts presenta novità abbastanza rilevanti, come il riposizionamento del titolo del video e della sezione commenti in una colonna sulla destra. Le miniature di altri contenuti consigliati trovano invece spazio sotto al video in riproduzione. Perché questo layout riprogettato? Per consentire agli utenti di leggere i commenti senza perdere di vista il video. Oggi, invece, non è possibile farlo: o il video, o i commenti.

Artem Russakovskii, sviluppatore e fondatore di APKMirror, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo malcontento a riguardo. In un post su X dichiara di detestare questo nuovo layout e di non conoscere una sola persona a cui piaccia. Ancora su X, l’utente @chillidogexpert ha espresso un concetto molto simile e ha ricevuto una risposta dal team di YouTube.

«Sembra che tua sia parlando di una funzione sperimentale. I team di YouTube spesso effettuano test per migliorare le funzionalità e le esperienze d’uso», si legge. Questa risposta è una conferma del fatto che la UI contro cui tutti (o quasi) puntano il dito è tutto fuorché confermata, quindi, una volta conclusa la fase di test e raccolti i feedback, potrebbe anche finire nel cestino.

Non resta dunque che attendere una nuova decisione da parte di Google. La UI di YouTube riceverà o meno questo aggiornamento?