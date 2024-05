YouTube? Un pericoloso strumento nelle mani dei cybercriminali

Il settore del cybercrimine è in costante evoluzione e, le aziende specializzate in sicurezza informatica, sono impegnate in un continuo controllo e analisi dei trend di settore.

In questo contesto, il lavoro di Avast ha evidenziato la preoccupante tendenza ad abusare di YouTube per creare campagne di phishing che, abbinate a raffinate tecniche di social engineering, contribuiscono a rendere la piattaforma molto pericolosa.

Il servizio, infatti, negli ultimi mesi ha visto il proliferare di deepfake, spesso condivisi su canali che sembrano del tutto legittimi. Questa pratica risulta alquanto efficace, visto che va ad abbattere la diffidenza delle potenziali vittime.

Proprio per rendere ancora più efficaci le campagne, i cybercriminali non si limitano a rubare account con un gran numero di comuni iscritti, ma cercano di stringere collaborazioni con content creator.

Costruendo un rapporto di fiducia con gli stessi, poi, possono tentare di rubare loro il profilo, ampliando ulteriormente il potenziale raggio d’azione su migliaia e migliaia di iscritti. I rischi legati all’abuso di YouTube, però, vanno ben oltre.

YouTube e il cybercrimine, dai link pericolosi alle cripto-truffe: ecco tutti i rischi

I cybercriminali, infatti, sfruttano la piattaforma in svariati modi per diffondere link che direzionano le ignare vittime verso siti malevoli.

Facendo leva su un hobby diffuso come i videogiochi, vengono proposti video con collegamenti che promettono il download di cheat o di software contraffatto. Inutile dire che, cliccando su tali link senza un adeguato antivirus attivo sul dispositivo, l’infezione da parte di un malware è pressoché scontata.

Allo stesso modo, i canali che offrono informazioni sulle criptovalute sono spesso abusati per diffondere vere e proprie operazioni scam, note come cripto-truffe.

Sebbene YouTube resti un servizio streaming più che apprezzabile, di fatto è diventato molto pericoloso negli ultimi anni. Proprio per questo motivo, Avast raccomanda agli utenti di assumere un atteggiamento molto prudente quando si interagisce con questa piattaforma.