YouTuber individua spyware in Mini PC AceMagic: ecco cos'è successo

Il canale YouTube The Net Guy Reviews ha individuato spyware all’interno del mini-PC AceMagic AD08, analizzato durante una videorecensione. A un’analisi più accurata lo YouTuber autore del contenuto, noto come Jon, ha individuato casi simili in altri modelli del produttore, come gli AD15 e S1.

Nello specifico, stiamo parlando di un produttore cinese conosciuto come Minipc Union che possiede diversi brand del settore (oltre ad AceMacic, anche Kamrui, NiPoGi e CTONE), risultando un marchio alquanto attivo nel contesto dei mini-PC, soprattutto per quanto riguarda le fasce di prezzo più basse.

Durante la realizzazione del filmato, lo YouTuber ha notato come Windows Defender segnalava dei file sospetti nella partizione di ripristino dell’unità NVMe all’interno del dispositivo. Nello specifico, i file sono risultati due eseguibili (ENDEV e EDIDEV) facenti parte degli infostealer Bladabindi e Redline, utilizzati per rubare password memorizzate nei browser e accessi relativi ai wallet crittografici.

Un’approfondimento di Jon ha rivelato poi ulteriori spyware, dimostrando come il mini-PC in questione fosse potenzialmente molto pericoloso per gli utenti meno attenti. A questa segnalazione, poi, son arrivate altre conferme da parte di altri possessori dell’AceMagic AD08, dimostrando come quanto avvenuto a Jon è tutt’altro che un caso isolato.

Mini PC AceMagic e spyware: la spiegazione del produttore

A quanto pare, poi, il problema non è limitato al solo modello preso in esame dal content creator. Lo stesso canale, infatti, ha esaminato altri modelli dello stesso produttore, riscontrando diversi malware diversi. L’azienda, in ogni caso, ha voluto dare una spiegazione per quanto avvenuto.

AceMagic, attraverso un suo rappresentante, ha fatto sapere come il problema software è stato individuato e corretto, dunque presente solo in alcuni stock e che quelli successivi non presentano più fenomeni di questo tipo.

Sebbene Jon e i suoi colleghi potrebbero semplicemente essere stati sfortunati, chiunque possieda un mini-PC di AceMagic o di un marchio collegato dovrebbe effettuare il prima possibile una scansione per individuare e bloccare eventuali malware attraverso una suite antivirus adeguata.