13 anni di Docker: come i container hanno cambiato davvero il software

Un passaggio chiave nell’evoluzione del software riguarda il modo in cui applicazioni e dipendenze vengono confezionate, distribuite e avviate in ambienti diversi. La diffusione dei container ha trasformato profondamente questo processo. Tra le tecnologie che hanno contribuito a renderlo accessibile su larga scala spicca Docker, il progetto open source presentato pubblicamente nel 2013 durante PyCon e nato all’interno della piattaforma PaaS dotCloud.

In poco più di un decennio, i container sono passati da tecnica specialistica basata su funzionalità del kernel Linux a strumento quotidiano per sviluppatori, amministratori di sistema e piattaforme cloud. Il fenomeno si inserisce in una traiettoria più lunga: già dagli anni 2000 il kernel Linux introduceva primitive di isolamento dei processi e gestione delle risorse che avrebbero reso possibile la virtualizzazione a livello di sistema operativo.

Le origini tecniche della containerizzazione moderna

L’idea di eseguire applicazioni isolate sullo stesso kernel non nasce con Docker. Le prime implementazioni moderne di containerizzazione in Linux risalgono ai primi anni 2000 con l’introduzione dei Linux namespaces, meccanismo che separa risorse come processi, rete e filesystem tra gruppi di processi indipendenti. Poco dopo, nel 2007, arrivano i cgroups , un sottosistema del kernel che consente di limitare e monitorare l’uso di CPU, memoria, I/O e altre risorse da parte di gruppi di processi.

La combinazione di questi due elementi ha reso possibile la virtualizzazione a livello di sistema operativo: un approccio più leggero rispetto alle macchine virtuali tradizionali, perché tutti i container condividono lo stesso kernel ma mantengono ambienti utente separati.

Prima dell’arrivo di Docker, tecnologie come LXC – Linux Containers – già sfruttavano namespaces e cgroups per creare ambienti isolati. LXC offriva strumenti per avviare istanze Linux quasi complete su un singolo host, ma richiedeva una configurazione relativamente complessa e rimaneva principalmente uno strumento per amministratori esperti.

Docker nasce proprio con l’obiettivo di semplificare. La prima versione pubblica utilizzava LXC come driver di esecuzione dei container, ma l’architettura del progetto puntava soprattutto a standardizzare il modo in cui le applicazioni venivano costruite e distribuite. Il cuore dell’idea consisteva nel definire un formato di immagine riproducibile e una serie di istruzioni che descrivessero la costruzione dell’ambiente di esecuzione.

Con la versione 0.9, pubblicata nel 2014, Docker abbandonò LXC come runtime predefinito introducendo libcontainer, una libreria scritta in Go che interagisce direttamente con le primitive del kernel Linux. Quella scelta segnò un passaggio importante: il progetto non dipendeva più da un sistema esterno per gestire i container e poteva controllare in modo più diretto isolamento e gestione delle risorse.

Costruire ambienti riproducibili con immagini e Dockerfile

Uno degli elementi che hanno favorito l’adozione massiccia di Docker riguarda il formato delle immagini. Un’immagine container rappresenta un filesystem completo composto da più livelli sovrapposti.

Ogni livello deriva da una singola istruzione definita in un file di build chiamato Dockerfile. Questa struttura consente di memorizzare differenze incrementali tra versioni successive dell’immagine, riducendo spazio su disco e tempi di distribuzione.

Il sistema di layering utilizza filesystem basati sul meccanismo copy-on-write come OverlayFS. Con questo approccio, quando viene avviato un container, Docker monta i vari livelli che compongono l’immagine come filesystem in sola lettura e sovrappone un livello aggiuntivo temporaneo in cui sono consentite le scritture. Il principio copy-on-write fa sì che i dati originali rimangano condivisi e immutati: solo quando un file viene modificato ne viene creata una copia nel livello scrivibile. In questo modo più container possono utilizzare contemporaneamente la stessa immagine di base senza duplicare i dati su disco, riducendo lo spazio occupato e migliorando l’efficienza.

Il Dockerfile, pur nella sua semplicità, introduce un modello di build estremamente flessibile. L’autore dell’immagine parte da una distribuzione di base, copia file nell’ambiente e lancia comandi arbitrari per installare dipendenze o compilare codice.

Container oltre Linux: l’adattamento su macOS e Windows

Docker nasce come tecnologia strettamente legata al kernel Linux. L’isolamento dei container richiede infatti funzionalità specifiche del sistema operativo che non esistono in modo identico su altre piattaforme.

Per consentire agli sviluppatori di usare Docker anche su macOS e Windows, il progetto ha introdotto una soluzione basata su macchine virtuali leggere integrate nel runtime.

In queste configurazioni il sistema avvia una piccola distribuzione Linux che ospita i container. Componenti come HyperKit su macOS e tecnologie analoghe su Windows forniscono la virtualizzazione necessaria. Il progetto LinuxKit permette di costruire immagini minimaliste del sistema operativo dedicate all’esecuzione di container, riducendo superficie di attacco e complessità di manutenzione.

Distribuzione del software e orchestrazione dei container

L’adozione dei container ha modificato anche il modo in cui applicazioni distribuite sono gestite nei data center.

I container permettono di definire unità di esecuzione leggere e rapidamente avviabili, caratteristiche che si adattano bene a infrastrutture elastiche e a servizi composti da molti componenti indipendenti.

La gestione di centinaia o migliaia di container richiede però sistemi di orchestrazione capaci di distribuire i carichi di lavoro su cluster di macchine. Strumenti come Kubernetes e Docker Swarm coordinano l’avvio dei container, il bilanciamento del traffico e la gestione degli aggiornamenti.

L’intero modello poggia su immagini versionate, registri centralizzati e procedure di build automatizzate. Il risultato è un flusso di distribuzione più prevedibile rispetto ai metodi tradizionali basati su configurazioni manuali dei server.

Limiti, sicurezza e sfide operative

L’isolamento offerto dai container non equivale a quello delle macchine virtuali complete. Poiché tutti i container condividono lo stesso kernel, una vulnerabilità a livello di kernel potrebbe compromettere più ambienti contemporaneamente.

Per ridurre la superficie di rischio, i runtime dei container e gli orchestratori implementano ulteriori livelli di protezione. Tra questi rientrano i profili seccomp (Secure Computing Mode), che filtrano e limitano le chiamate di sistema che un processo può effettuare verso il kernel Linux; la restrizione delle Linux capabilities, cioè la suddivisione e la limitazione dei privilegi amministrativi tradizionalmente associati all’utente root; il sandboxing del filesystem, una tecnica che isola e controlla l’accesso ai file e alle directory del sistema, impedendo ai processi di interagire con risorse non autorizzate.

Un’altra criticità riguarda la composizione delle immagini. Le immagini Docker includono spesso pacchetti provenienti da distribuzioni Linux e dipendenze applicative che possono contenere vulnerabilità note.

Studi condotti sui repository pubblici mostrano che molte immagini restano indietro rispetto agli aggiornamenti di sicurezza dei pacchetti di base.

La gestione della sicurezza richiede quindi processi di scansione delle immagini, aggiornamenti frequenti delle basi di partenza e strategie di build che minimizzino il numero di componenti inclusi nel container.

Un decennio di evoluzione della containerizzazione

In poco più di dieci anni Docker ha trasformato la containerizzazione da tecnologia sperimentale a elemento centrale dell’infrastruttura software contemporanea. Il progetto ha contribuito a standardizzare il formato delle immagini, i runtime di esecuzione e le API necessarie per integrare container in piattaforme cloud e strumenti di sviluppo.

Gran parte delle innovazioni tecniche che rendono possibile questo modello esistevano già nel kernel Linux prima della nascita di Docker. L’intuizione decisiva è stata combinare queste funzionalità in un insieme coerente di strumenti, in grado di rendere la creazione e la distribuzione di ambienti applicativi riproducibili una pratica accessibile a una vasta comunità di sviluppatori.

La containerizzazione continua a evolversi insieme alle piattaforme cloud e ai sistemi di orchestrazione.

Runtime più leggeri, miglioramenti nel controllo delle risorse e nuove tecniche di isolamento indicano che la tecnologia dei container rimarrà un componente fondamentale delle infrastrutture software per molti anni a venire.