Se c’è un’app che gli utenti utilizzano per gestire in modo sicuro tutte le proprie password, quella è 1Password. Oggi la popolare piattaforma ha ricevuto un aggiornamento che porta con sé una funzionalità molto utile, ovvero la possibilità per gli utenti di creare un codice QR per condividere le password Wi-Fi con terzi.

1Password: ora è molto più semplice condividere la password del Wi-Fi con terzi

Come spiegato in un nuovo post sul blog dell’azienda, l’app è ora in grado di generare automaticamente un codice QR per le credenziali Wi-Fi. Tutto quello che bisogna fare è compilare i campi “Nome rete” e “Password rete”, poi a tutto il resto ci pensa l’applicazione. Infine, molto semplicemente, chiunque voglia collegarsi alla rete Wi-Fi, non deve fare altro che scansionare il codice creato.

Per comodità degli utenti, il codice QR viene mostrato automaticamente quando si accede ai dettagli di una rete Wi-Fi in 1Password, ma è possibile disabilitare questa funzione attraverso le opzioni interne. Disattivandola, l’utente dovrà premere un apposito pulsante prima di poter visualizzare il codice a barre bidimensionale.

Ad alcuni utenti Apple non sarà sfuggita la somiglianza con una funzionalità simile di iOS 18 e iPadOS 18, gli upgrade presentati durante la WWDC24 di giugno. Questi introducono infatti una nuova app standalone per la gestione delle password e anche attraverso quest’ultima sarà possibile creare codici QR per una semplice e immediata condivisione delle credenziali per collegarsi ad una rete Wi-Fi.

Nel caso della soluzione di Apple c’è però un vantaggio non indifferente. L’app Password sarà completamente gratuita e di sistema, 1Password invece richiede un abbonamento mensile (ce ne sono diversi, da quello individuale a quello per le attività commerciali). C’è però anche da dire che 1Password (con la sua nuova funzionalità) è disponibile per tutti fin da subito, mentre per iOS/iPadOS 18 e relative nuove applicazioni bisognerà attendere l’autunno.