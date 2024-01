3 criptovalute da tenere d'occhio nel 2024

Il mercato delle criptovalute sta attualmente vivendo un periodo di recessione, con token significativi come Bitcoin ed Ethereum che vedono ridotti i loro valori. Questa situazione è generalmente vista come temporanea, con aspettative di una ripresa, possibilmente influenzata dal prossimo Halving di Bitcoin. Gli esperti suggeriscono che il calo fa parte di una normale correzione di mercato e consigliano di rimanere pazienti, poiché il ribasso potrebbe offrire benefici a lungo termine.

Gli investitori sono incoraggiati a monitorare l’analisi on-chain e le prestazioni generali del mercato, piuttosto che reagire a fluttuazioni a breve termine. In questo scenario di mercato, diversi progetti stanno emergendo come potenziali scelte ad alto rendimento. Abbiamo fatto molte ricerche per determinare quali sono le 3 criptovalute con le migliori prestazioni da tenere d’occhio nel prossimo mese.

ScapesMania: Una Novità nel Panorama delle Cripto

ScapesMania raggiunge nuove vette nell’universo delle cripto, pu trovandosi ancora in fase di presale. Il progetto è in pista per concludere la sua grossa campagna di finanziamento a febbraio, che gli permetterà di iniziare subito le quotazioni su piattaforme popolari. Dopo la quotazione, il token ha tutto il potenziale per spiccare il volo.

Quali sono i catalizzatori che alimentano l’eventuale crescita? Primo, una robusta strategia di marketing post-quotazione da parte di un team esperto con vasta competenza. Inoltre, detenere token ScapesMania non è solo un’attività passiva; i detentori possono godere di una serie di vantaggi tra cui il riacquisto di token, la distruzione e lo staking.

L’utilità del token dura oltre le mode passeggere. A differenza delle memecoin che dipendono da hype di breve durata, ScapesMania è costruito con un valore duraturo e un’applicazione pratica in mente

Opportunità di Pre-Vendita

ScapesMania potrebbe essere un’opportunità interessante. Questo progetto ha raccolto più di $4,800,000 esclusivamente dal settore crowd/retail. ScapesMania sta guadagnando slancio su piattaforme mediatiche cripto popolari e ricevendo endorsement da influencer cripto riconosciuti.

Dopo la quotazione, gli investitori di oggi potrebbero guardare a guadagni potenzialmente considerevoli, il che significa che ScapesMania potrebbe superare tutte le principali classi di asset e oltre.

Inoltre, unirsi a ScapesMania ora sblocca un bonus fino al +102%, insieme a opportunità esclusive come il riacquisto e la distruzione di token e lo staking.

Punti Salienti di ScapesMania

ScapesMania non è un normale asset cripto; è un ecosistema di gioco che soddisfa gli interessi sia dei giocatori occasionali che degli appassionati di cripto. Come giocatore, non c’è bisogno di affrontare le complessità delle cripto per godere di un gameplay coinvolgente. Dall’altro lato, i detentori di token possono raccogliere i frutti delle prestazioni dell’ecosistema e modellarne il futuro senza giocare.

I vantaggi sopra menzionati hanno già attratto balene cripto con depositi di oltre $20,000 a scegliere ScapesMania.. Il progetto è stato sottoposto a audit da aziende leader nel settore della sicurezza. ScapesMania sta già facendo onde sui principali siti di tracking, e sono in corso negoziati per farlo quotare su piattaforme più importanti.

Bonk (BONK): Navigare nelle Fluttuazioni di Mercato

Bonk (BONK), una meme coin basata sulla blockchain di Solana (SOL), ha recentemente sperimentato un calo nelle sue prestazioni di mercato. Il Futures Open Interest per Bonk (BONK) è sceso al suo livello più basso in dieci giorni, indicando una diminuzione dell’attività di trading e dell’interesse. Questo calo nell’Open Interest suggerisce un cambiamento nel sentimento e un aumento delle prese di profitto tra i trader.

Bonk (BONK) ha raggiunto il suo picco di valore a $0.000024 nel dicembre 2023, dopo un aumento del 2900% nel mese precedente. Tuttavia, il prezzo è da allora sceso del 42% nell’ultimo mese, con un valore di trading attuale di $0.0000108. Questo calo è attribuito a intensificati sforzi di presa di profitto da parte dei trader.

Nonostante il recente calo dei prezzi, indicatori chiave come il Chaikin Money Flow (CMF) e l’Indice di Flusso Monetario (MFI) hanno mostrato una divergenza rialzista, suggerendo una potenziale inversione di tendenza. Tuttavia, il mercato rimane in un ciclo ribassista, come indicato dal valore negativo dell’indicatore di Convergenza/Divergenza della Media Mobile (MACD). Sebbene ci possa essere un piccolo gruppo di acquirenti aggressivi, la domanda di mercato complessiva rimane debole, e ulteriori cali di prezzo potrebbero verificarsi.

Xai (XAI): Emergendo come un game-changer nelle Cripto low-cap

Xai (XAI) sta emergendo come un giocatore significativo nel mercato delle cripto a basso cap, in particolare nell’industria del gioco. Offre un approccio unico consentendo ai giocatori tradizionali di possedere e scambiare oggetti di gioco senza la necessità di portafogli cripto. Questo posiziona Xai (XAI) come uno strumento pratico per migliorare l’esperienza di gioco.

Xai (XAI) attualmente si scambia intorno a $0.75. Ha una fornitura circolante di 277,118,150 monete XAI. La presenza di mercato del token è vibrante, in contrasto con la maggiore capitalizzazione di mercato e il volume di trading di Bitcoin.

Xai (XAI) si distingue per i suoi vantaggi tangibili per i giocatori, offrendo valore reale per gli asset virtuali. L’inclusività della rete e l’impegno per la decentralizzazione sono punti di forza chiave. Tuttavia, un potenziale ritracciamento del 30%

Conclusione