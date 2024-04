3 mesi gratis di Revolut Premium: una promo a cui non puoi dire di no

Di questi tempi, gestire le finanze personali non è così semplice. Un grande vantaggio è quello di affidarsi a un conto moderno e conveniente dal punto di vista delle spese. Uno di questi è Revolut Premium, un conto multivaluta che ti offre una serie di vantaggi esclusivi, tra cui la possibilità di provarlo per 3 mesi gratis. Ovviamente, non è soltanto questo il motivo per aprire questo conto online. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Revolut Premium: 3 mesi gratis per sfruttare tutti i vantaggi

Vuoi sapere perché Revolut Premium è così conveniente? Innanzitutto, il cambio di valute è privo di commissioni. Ciò vuol dire che puoi inviare e ricevere denaro in più di 30 valute gratuitamente. Se ciò non ti soddisfa, allora leggi quanto segue:

prelievi in contanti fino a 6.000 euro al mese in tutto il mondo, senza pagare commissioni;

in tutto il mondo, senza pagare commissioni; cashback sui tuoi acquisti presso i tuoi negozi preferiti;

protezione sugli acquisti, assicurazione di viaggio e tanto altro.

Passiamo al lato pratico: come attivare l’offerta? Ti basta seguire questi semplici passaggi:

Inserisci il tuo numero di telefono nell’apposito spazio nella pagina dedicata.

nell’apposito spazio nella pagina dedicata. Ti verrà inviato via email un link con cui scaricare l’app Revolut.

con cui scaricare l’app Revolut. Direttamente dall’app, procedi con l’apertura del conto.

Effettua poi l’upgrade a Revolut Premium.

Se sei in viaggiatore assiduo, un professionista che lavora spesso con le valute estere oppure desideri semplicemente un maggiore controllo sul tuo denaro, questo conto offre tutto ciò che ti serve per farlo senza difficoltà e in sicurezza.

Voglio puntualizzare che l’offerta è soltanto per i nuovi clienti. Quindi, se non hai mai avuto un conto Revolut in passato, sfrutta i 3 mesi gratis e prova la versione Premium: non te ne pentirai!