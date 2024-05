Revolut: il conto multivaluta che ti porta in vacanza

Stai già programmando la tua vacanza estiva? Farlo in anticipo è una mossa intelligente. Una curiosità: il tuo conto è multivaluta? Se così non è, e vuoi andare all’estero per l’estate, meglio provvedere. La soluzione te la propone Revolut, che offre 3 mesi gratuiti del piano Premium. Cosa c’entra questo? Semplice: hai tutto il tempo per provare tutti vantaggi che offre, così sarai pronto ad usarlo per la vacanza.

Revolut: conto multivaluta con vantaggi esclusivi per andare in vacanza senza pensieri

Revolut Premium ti offre una serie di vantaggi esclusivi che renderanno la tua vacanza estiva indimenticabile:

Invio di denaro istantaneo in oltre 160 paesi: trasferisci denaro ai tuoi amici e familiari in tutto il mondo con un semplice tocco, al tasso di cambio interbancario, senza commissioni nascoste.

trasferisci denaro ai tuoi amici e familiari in tutto il mondo con un semplice tocco, al tasso di cambio interbancario, senza commissioni nascoste. Carta di debito internazionale MasterCard: scegli il colore che più ti piace e goditi la libertà di spendere e prelevare ovunque, con la sicurezza di un circuito internazionale affidabile.

scegli il colore che più ti piace e goditi la libertà di spendere e prelevare ovunque, con la sicurezza di un circuito internazionale affidabile. Sconti esclusivi su viaggi e hotel: risparmia sui tuoi acquisti e prenotazioni grazie alle offerte dedicate agli utenti Premium.

risparmia sui tuoi acquisti e prenotazioni grazie alle offerte dedicate agli utenti Premium. Assicurazioni di viaggio complete: proteggi te stesso e la tua famiglia da imprevisti durante la tua vacanza, con coperture per ritardo del volo, spese mediche e smarrimento bagagli.

proteggi te stesso e la tua famiglia da imprevisti durante la tua vacanza, con coperture per ritardo del volo, spese mediche e smarrimento bagagli. Cashback del 10% sugli hotel: ottieni un rimborso del 10% sulla prenotazione dei tuoi soggiorni in qualsiasi destinazione del mondo.

ottieni un rimborso del 10% sulla prenotazione dei tuoi soggiorni in qualsiasi destinazione del mondo. Cambio valuta conveniente: spendi nella valuta locale al tasso di cambio interbancario, senza commissioni aggiuntive.

spendi nella valuta locale al tasso di cambio interbancario, senza commissioni aggiuntive. Accesso alle aree comfort negli aeroporti: rilassati in attesa del tuo volo in una delle tante lounge aeroportuali incluse nel piano Premium.

Come ottenere il piano Premium per 3 mesi gratis? Nella pagina ufficiale della promo, devi inserire il tuo numero di telefono. Subito dopo, ti verrà inviato un link via SMS per scaricare l’app Revolut. Fatto questo, dovrai completare la procedura di registrazione ed effettuare l’upgrade a Premium.

Al termine del periodo promozionale, il piano Premium si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Potrai disattivare il rinnovo in qualsiasi momento e passare al piano Standard gratuito. Prova oggi stesso questo conto multivaluta e portalo con te in vacanza!