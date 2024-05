Crédit Agricole è a canone zero: scopri tutti i vantaggi

Un conto corrente senza canone annuale e una carta di debito con 250€ in buoni regalo Amazon?Visualizza articolo Crédit Agricole lo fa! Cerchi un conto corrente conveniente e ricco di vantaggi? Crédit Agricole ha la soluzione perfetta per te.

il Conto Online, con canone a zero per sempre per i giovani under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un patrimonio superiore ai 5.000€ o per chi ha un dossier titoli attivo. E non è tutto! Per i primi 9 mesi, il canone è gratuito per tutti.

Crédit Agricole: tutti i benefici

I vantaggi non finiscono qui! Con Crédit Agricole Conto Online ottieni:

Una carta di debito Visa a canone zero per 2 anni. Perfetta per i tuoi acquisti online e nei negozi, in Italia e all’estero. Con la carta hai anche accesso a 24 prelievi gratuiti all’anno presso gli sportelli di altre banche.

E in più, un’offerta esclusiva! Se apri un Conto Online entro il 30 maggio 2024 e inserisci il codice promozionale “VISA”, riceverai 250€ in buoni regalo Amazon.

Crédit Agricole è una banca solida e affidabile, con una lunga esperienza nel settore bancario e offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Il servizio clienti di Crédit Agricole è efficiente e professionale.