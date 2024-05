Revolut Premium: conto multivaluta per una vacanza senza pensieri

Vuoi partire senza pensieri e senza stress? C’è Revolut: un conto multivaluta che semplifica la tua vita e i tuoi viaggi. Ora puoi ricevere anche 3 mesi di Premium gratuiti: ti basta scaricare l’applicazione tramite link e iscriverti. La promozione è valida solo per i nuovi clienti.

I vantaggi di Revolut per i viaggiatori

Perché Revolut è il conto ideale per chi viaggia molto? Sono i suoi vantaggi a parlare. Revolut Premium ti permette di convertire denaro in oltre 29 valute, senza commissioni dal lunedì al venerdì. Potrai, inoltre, ottenere fino al 50% di cashback prenotando i tuoi alloggi attraverso l’apposita piattaforma “Soggiorni”.

Per rendere il tuo viaggio ancora più confortevole, Revolut Premium include un’assicurazione di viaggio che ti copre da emergenze mediche, incidenti durante gli sport invernali, bagagli smarriti, voli in ritardo, danni accidentali e molto altro. Avrai inoltre accesso scontato a oltre 1.000 lounge in tutto il mondo. E sempre a proposito di lounge, con SmartDelay avrai accesso gratuito in caso di ritardo del volo.

La sicurezza è sempre garantita da Revolut, che utilizza una tecnologia avanzata di protezione dalle frodi, funzionalità di sicurezza e assistenza clienti in-app attiva 24/7. Altre funzionalità includono: una carta premium personalizzabile, risparmio del 20% sui bonifici internazionali e prelievi in contanti fino a 400 euro al mese.

La promozione per ricevere 3 mesi gratis di Revolut Premium è ancora attiva, per un periodo di tempo limitato: puoi aderire semplicemente collegandoti al sito web ufficiale di Revolut. Qui dovrai inserire il tuo numero di telefono per ricevere il link da cui scaricare l’applicazione ufficiale.