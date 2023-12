3 progetti di intelligenza artificiale sottovalutati e pronti all'impennata

Grazie all’introduzione di modelli linguistici come Chat GPT, l’intelligenza artificiale è stata davvero l’onda tecnologica dominante del 2023 e sta lentamente diventando anche la narrativa dominante. Questi prodotti sono in prima linea nell’innovazione e pochi spazi hanno visto un impatto e una prova maggiore di questo fatto rispetto allo spazio blockchain.

Diversi investitori hanno spostato l’attenzione su giganti già affermati, ma molte gemme nascoste come SignularityNET, Fetch.AI, e InQuebta hanno fatto silenziosamente passi da gigante e sembra che possano esplodere nel 2024 grazie alla continua fusione tra blockchain e AI. Esploriamo di seguito le migliori criptovalute che stanno sviluppando con l’AI.

Singularity è arrivato

Spesso definita “il marketplace dell’AI”, SingularityNET è una piattaforma blockchain innovativa che mette in contatto i suoi utenti con una serie di servizi di AI decentralizzati.

La missione finale del progetto è democratizzare l’intelligenza artificiale fornendo agli sviluppatori l’opportunità e l’infrastruttura per creare, condividere e monetizzare i loro prodotti e algoritmi di AI unici.

Grazie a un gran numero di partnership assicurate con innovatori come Cognito, SingularityNET sta per emergere come un operatore chiave nello spazio AI / criptovalute e sembra uno dei migliori altcoin da acquistare sul mercato al momento.

L’esercito autonomo di Fetch.AI

Non sarebbe fantastico avere un esercito di lavoratori autonomi? La startup Web3 Fetch.AI sta lavorando per rendere tutto questo una realtà. Combinando l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain, Fetch.AI sta costruendo una rete economica autonoma in cui gli agenti dell’intelligenza artificiale possono condurre transazioni, prendere decisioni ed eseguire compiti in modo completamente autonomo.

L’azienda sta dimostrando che questa tecnologia può essere utilizzata per ottimizzare una serie di settori consolidati, tra cui la finanza, la catena di distribuzione e la mobilità, fornendo un quadro decentralizzato per la collaborazione tra agenti autonomi.

Concentrandosi sull’apprendimento automatico, il team di Fetch.AI ritiene che la sua tecnologia migliori l’efficienza dei sistemi distribuiti e offra soluzioni nuove ed efficaci ai problemi del mondo reale.

InQubeta: pioniere dell’investimento decentralizzato nell’intelligenza artificiale

Nel regno delle criptovalute per principianti, InQubeta emerge come un faro di innovazione nel panorama delle criptovalute, presentando un concetto rivoluzionario che interseca l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain.

Nella sua essenza, InQubeta è la piattaforma di crowdfunding di criptovalute leader al mondo, progettata specificamente per semplificare gli investimenti parziali nelle startup di intelligenza artificiale. Le fondamenta della piattaforma ruotano attorno al token QUBE, un token ERC20 deflazionato che costituisce la linfa vitale dell’ecosistema dinamico di InQubeta.

Il token QUBE è caratterizzato da uno speciale regime fiscale pensato per aumentarne il valore nel tempo. Una tassa del 2% sulle transazioni di acquisto e vendita viene convogliata nel wallet di burning, riducendo sistematicamente l’offerta circolante di token e promuovendo la scarsità.

È presente anche una tassa sulle vendite del 5% che sarà destinata a un’esclusiva pool di ricompense, progettata per incoraggiare i possessori di token a mettere in staking i loro token QUBE e a partecipare attivamente alle attività della community. Gli aspiranti investitori, soprattutto quelli alle prime armi con le criptovalute, possono investire in startup di AI attraverso il marketplace NFT della piattaforma.

L’approccio di InQubeta offre un portale straordinario nel mondo delle criptovalute. Racchiude l’essenza delle migliori pratiche, fondendo i regni dell’AI e della tecnologia blockchain. L’ecosistema offre una vetrina stellare su come iniziare con le criptovalute, guidando gli appassionati verso opportunità che uniscono innovazione e investimenti.

Conclusione

Mentre molti operatori affermati nello spazio blockchain AI stanno guadagnando terreno, gli investitori guardano sempre più spesso a progetti come SingularityNET, Fetch.AI e InQuebta che rappresentano il futuro non sfruttato di questa innovazione.

Considerato l’avanzare dei cicli di mercato, questi progetti non solo hanno il potenziale per cambiare il modo in cui interagiamo con queste tecnologie, ma anche la loro popolarità e il loro valore, man mano che le tecnologie maturano e vengono adottate in modo più diffuso, stanno aumentando rapidamente.

Gli investitori e gli appassionati di criptovalute alla ricerca di opportunità all’incrocio di queste due tecnologie rivoluzionarie dovrebbero essere consapevoli del fatto che questi progetti saranno probabilmente al centro della prossima ondata di investimenti e tecnologie di criptovalute innovative. Riteniamo che questi progetti debbano essere osservati con attenzione perché potrebbero essere dei catalizzatori ancora più importanti.

In collaborazione con LocxLabs

