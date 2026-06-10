300 Giga in 5G a 5,99€: l'offerta estiva di Kena Mobile valida fino al 16 giugno

L'attuale promozione prevede l'attivazione del servizio di ricarica automatica e include minuti illimitati ogni mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 giu 2026
300 Giga in 5G a 5,99€: l'offerta estiva di Kena Mobile valida fino al 16 giugno
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Gli utenti che stanno valutando un cambio della loro offerta mobile per avere maggiore traffico dati possono prendere in considerazione l’ultima promo lanciata da Kena Mobile, grazie alla quale è possibile ottenere 300 Giga in 5G, con il servizio di ricarica automatica attivo, a 5,99 euro al mese. A beneficiare dell’offerta sono i nuovi numeri e coloro che richiederanno la portabilità da Iliad, CoopVoce e PosteMobile entro il 16 giugno, giorno di scadenza della promozione.

Confermiamo inoltre che l’attivazione, la SIM e la consegna di quest’ultima a casa sono gratis. L’offerta è attivabile direttamente sul sito ufficiale dell’operatore Kena Mobile.

Pagina offerta Kena Mobile

kena mobile offerta

Cosa include 5,99 200 Giga Limited Edition 5G di Kena

Ricapitolando, la nuova offerta di Kena Mobile in scadenza il 16 giugno include 200 Giga su rete 5G TIM, che diventano 300 Giga con l’attivazione del servizio di ricarica automatica. Tra le altre cose, la velocità di connessione si spinge fino a 250 Mbps, un valore di gran lunga superiore rispetto a quanto offerto dagli altri operatori MVNO del mercato italiano.

Completano l’offerta anche minuti illimitati e 200 SMS verso tutti ogni mese. Il prezzo è quello indicato nell’introduzione: 5,99 euro al mese, con l’attivazione, la scheda SIM e la sua consegna a domicilio senza spese.

Per quanto riguarda l’utilizzo della 5,99 200 Giga Limited Edition 5G di Kena Mobile all’estero, nei Paesi appartenenti all’Unione europea ogni utente ha a disposizione 9 Giga dedicati in roaming per navigare in Internet senza difficoltà, più tutti i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta.

La procedura di attivazione è inoltre resa più semplice e immediata grazie allo SPID o alla CIE (Carta d’Identità Elettronica). E sempre a questo proposito, al momento della richiesta dell’offerta è possibile scegliere tra la SIM fisica tradizionale e la eSIM: se la scelta ricade su quest’ultima, l’attivazione sarà ancora più veloce.

Pagina offerta Kena Mobile

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