4MLinux 47.0 arriva con supporto per l'installazione di device KVM

Lo sviluppatore di 4MLinux, Zbigniew Konojacki, ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di 4MLinux 47.0. Si tratta dell’ultima versione stabile di questa mini distribuzione Linux con il gestore di finestre leggero JWM. 4MLinux 47.0 è arrivata quasi quattro mesi dopo 4MLinux 46.0 con supporto per l’installazione della distribuzione su dispositivi a blocchi KVM (Kernel-based Virtual Machine) virtuali, come ad esempio /dev/vda1, /dev/vda2, ecc. Inoltre, questa distribuzione include anche il supporto per centinaia di vecchi formati di immagine tramite RECOIL (Retro Computer Image Library) con il suo plugin GIMP.

La nuova versione 4MLinux 47.0 aggiunge anche il supporto out-of-the-box per diverse nuove app, tra cui Gnome CD Master, Dia, GLiv, XRoar. Lo stesso vale per molti lettori MOD/MIDI da riga di comando, così come per i giochi Gnubik e GNU Backgammon, accessibili tramite il pacchetto 4MLinux GamePack. Inoltre, l’edizione server di 4MLinux è stata recentemente aggiornata con nuovi componenti principali, come BusyBox 1.36.1, Perl 5.38.2, Python 3.12.5 e 2.7.18, Ruby 3.3.4 e non solo. Per chi non lo sapesse, 4MServer consente agli utenti di configurare i server HTTP/FTP LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) in modo semplice e rapido.

4MLinux 47.0: i software aggiornati inclusi nella nuova versione

4MLinux 47.0 introduce anche nuovi software aggiornati, installati per impostazione predefinita. Tra questi vi sono ad esempio LibreOffice 24.8, AbiWord 3.0.5 e GIMP 2.10.38. Oltre a questi programmi, la nuova versione include anche Gnumeric 1.12.57, Mozilla Firefox 133.0, Google Chrome 131.0, Mozilla Thunderbird 128.5, Audacious 4.4.2, VLC 3.0.21, SMPlayer 24.5.0 e Wine 9.21. Sotto il cofano, la distribuzione è alimentata dal kernel Linux 6.6 LTS e dallo stack grafico Mesa 24.1.5. Per maggior dettagli è possibile consultare la pagina con l’annuncio della release. Gli utenti possono scaricare 4MLinux 47.0 come edizioni Full e Core dal sito web ufficiale della distribuzione. 4MLinux è disponibile solo per sistemi a 64 bit e utilizza JWM (Joe’s Window Manager) come ambiente grafico predefinito.