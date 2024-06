6 mesi di fibra a 17 euro con la promo di Aruba

Tutti vogliono una connessione Internet super veloce, magari pagando poco ogni mese. Bene, siete capitati nel posto giusto, perché oggi parleremo della promo di Aruba, conveniente non soltanto per il prezzo ma anche per alcune offerte interessanti. Intanto, diciamo subito 6 mesi di fibra vi costano soltanto 17,69 euro. Per sapere il resto, continuate a leggere.

6 mesi di fibra a 17 euro, ma anche altri vantaggi

Internet è ormai come il caffè al mattino: indispensabile. Aruba Fibra, con un prezzo di partenza di 17,69 € al mese, vuole dare questa opportunità a tutti. Gli utenti stanno facendo a gara per accaparrarsi questa offerta, e i motivi sono tanti!

Per cominciare, Aruba ha lanciato due offerte grandiose. Nei 183 comuni partecipanti, potrete ricevere un buono digitale da 100 € da spendere su Amazon, Q8 o MediaWorld. Se avete anche tanti amici, c’è la promozione “Porta un amico su Aruba Fibra”. Ogni nuovo abbonamento vi regala 15 € di sconto sul canone e altrettanti per il vostro fortunato amico. Entriamo nell’aspetto tecnico. La velocità in download arriva fino a 10 Gbps in download, mentre quella in upload fino a 2.5 Gbps.

Attenzione, perché Aruba sa come trattare bene i suoi utenti. Con l’opzione “Stop & Go”, potete sospendere il servizio senza costi aggiuntivi quando non lo utilizzate. Una funzione utile per chi viaggia spesso o vuole semplicemente risparmiare.

Prima di farvi prendere dalla frenesia di voler abbonarti, verificate la copertura. Aruba è uno dei provider con una copertura straordinaria. Seguite il link dedicato e controllate se nella vostra zona è presente la sua fibra ottica.

Con offerte speciali e un servizio di alta qualità, Aruba è la scelta perfetta per chi desidera 6 mesi di fibra al top per poco più del costo di una pizza alla settimana. Visitate il sito ufficiale tramite il botton qui sotto, verificate la copertura e iniziate a viaggiare su internet con la velocità di un astronauta.