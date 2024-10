Sky Wifi: la fibra ultraveloce di Sky è in offerta a 25,99€ al mese

Avere una linea Internet veloce, ma soprattutto stabile, in grado di coprire l’intera abitazione, è importante per tutta una serie di motivi. In primis per lavorare con standard qualitativi alti, in secondo luogo per una navigazione in rete godibile, e in ultimo per giocare online senza interruzioni. Tutte caratteristiche soddisfatte da Sky Wifi, l’offerta della fibra di Sky.

In questi giorni Sky Wifi è in promozione a 25,90 euro al mese per 12 mesi invece di 29,90 euro, per un risparmio di 48 euro in un anno. Gli utenti che scelgono la fibra della pay-tv inglese beneficiano inoltre di uno sconto sull’attivazione, che da 49 euro passa a 29 euro. L’offerta è valida fino al 4 novembre.

Con l’ultima offerta di Sky Wifi risparmi 60 euro in un anno

Uno dei motivi principali per cui scegliere Sky Wifi è che si tratta di un’offerta 100% fibra ultra-rapida, in grado di assicurare non soltanto una connessione veloce, ma anche stabile e sicura. C’è poi un altro aspetto da considerare: l’ottimizzazione per lo streaming, fattore determinante per minimizzare il buffering e le interruzioni.

A tutto questo poi si aggiunge una minore latenza, che farà felici tutti gli appassionati di gaming, alla ricerca del massimo della reattività dalla loro offerta Internet di casa. Infine, vale la pena menzionare l’opzione Wifi sicuro, che protegge i dispositivi connessi alla rete da potenziali rischi.

Come anticipato nell’introduzione, è possibile personalizzare la propria offerta scegliendo di aggiungere i pacchetti Sky TV, Sky Cinema e Sky Sport. Se la scelta ricade su Sky TV + Sky Cinema, il prezzo complessivo dell’offerta è di 35,80 euro al mese per 18 mesi (20,90 euro per Sky Wifi e 14,90 euro per Sky TV e Sky Cinema). Se invece si è amanti dello sport, Sky propone il pacchetto Sky TV e Sky Sport a 19 euro al mese per 18 mesi, per un prezzo totale di 39,90 euro al mese per un anno e mezzo.

Maggiori informazioni su questa pagina dedicata del sito Sky.