Un strano fenomeno sta catturando l’attenzione degli utenti di tutto il mondo: nei risultati di Google Search, tutti i link appaiono in viola, indipendentemente dal fatto che siano stati precedentemente visitati. Questo bug link sta generando non poca confusione, alterando una funzionalità visiva fondamentale per la navigazione online.

Il problema, confermato ufficialmente da Google, non sembra risolversi nemmeno con i classici tentativi di pulizia della cache, eliminazione dei cookie o reinstallazione dei browser. La consueta distinzione cromatica, che prevede link blu per quelli non visitati e viola per quelli già cliccati, risulta di fatto completamente alterata.

La peculiarità di questo problema con i risultati ricerca risiede nella sua portata: colpisce dispositivi, browser e configurazioni differenti, manifestandosi sia per gli utenti connessi al proprio account Google sia in modalità di navigazione anonima. Numerosi utenti su piattaforme come Reddit hanno condiviso esperienze simili, evidenziando come i link alterati non sembrino legato a specifiche impostazioni.

Il mistero dei link viola su Google

Google ha dichiarato di essere a conoscenza del problema e di lavorare attivamente per identificarne le cause. “Siamo consapevoli della situazione e stiamo attualmente indagando”, ha affermato l’azienda in risposta alle numerose segnalazioni ricevute. Tuttavia, la natura trasversale del bug suggerisce una complessità tecnica che potrebbe richiedere più tempo rispetto a problemi simili affrontati in passato.

L’impatto di questo bug non è solo estetico: la mancanza di una chiara distinzione cromatica compromette l’efficienza della navigazione online, rendendo difficile per gli utenti identificare rapidamente i contenuti già esplorati. Questa funzionalità, apparentemente secondaria, si rivela cruciale per garantire un’esperienza fluida sul motore di ricerca più utilizzato al mondo.

La comunità online continua a monitorare gli sviluppi della situazione, condividendo aggiornamenti e suggerimenti sui principali forum di discussione. Gli utenti e gli esperti del settore attendono con ansia un aggiornamento ufficiale da parte di Google, nella speranza che il problema venga risolto al più presto.