Giga illimitati in vacanza all'estero: il piano Ultra di Saily

Per chi è alla ricerca di un servizio eSIM con Giga illimitati in vacanza all’estero può prendere in considerazione il piano Ultra di Saily, scelta ideale per i viaggiatori più esigenti. Infatti, oltre ai Giga senza limiti sono inclusi anche accessi alle lounge degli aeroporti, la corsia fast-track ai controlli di sicurezza, e una maggiore privacy online grazie al servizio di rete privata virtuale NordVPN.

Il piano Saily Ultra con Giga illimitati costa 59,99 dollari al mese, oppure 159,99 dollari per tre mesi scegliendo la fatturazione trimestrale (53,33 dollari al mese). Per un’ulteriore riduzione di prezzo è possibile utilizzare il coupon esclusivo PUNTO10, che consente di riscattare il 10% di sconto in carrello una volta aggiunto nell’apposito campo prima del pagamento.

Tutti i vantaggi di Saily Ultra

Iniziamo dai dati mobili a disposizione, che si suddividono in 30 Giga di dati ultra veloci e Giga illimitati fino a 1 Mbps.

Prima ancora di partire, poi, Saily offre ai suoi clienti diversi benefici. Tra questi si annoverano l’accesso alle lounge degli aeroporti partner, la possibilità di saltare la fila sia ai controlli di sicurezza che al banco del check-in, nonché un nuovo ingresso nella lounge dell’aeroporto se il volo accusa un ritardo superiore alle due ore.

Come accennavamo prima, il piano in questione di Saily include NordVPN, uno dei principali fornitori di VPN a livello internazionale. Oltre a NordVPN ci sono anche altri strumenti avanzati per la sicurezza online come il password manager NordPass, il servizio di cloud storage NordLocker e lo strumento contro lo spam Incogni.

A tutto questo poi si aggiungono ulteriori vantaggi, ad esempio l’opportunità di cambiare la propria posizione virtuale in pochi secondi, oppure ancora bloccare gli annunci pubblicitari presenti nei siti web al fine di migliorare in modo drastico la propria esperienza di navigazione sul web, nonché limitare il tracciamento dei dati.