eSIM per un viaggio a Londra quest'estate: 15% di sconto da Airalo

Sono disponibili sia piani eSIM con dati standard sia pacchetti con dati illimitati: i dettagli dell'offerta.
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 giu 2026
eSIM per un viaggio a Londra quest'estate: 15% di sconto da Airalo
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Le persone che stanno organizzando un viaggio a Londra e hanno bisogno di una eSIM affidabile e allo stesso tempo conveniente possono dare un’occhiata all’ultima offerta di Airalo, storico fornitore di eSIM per l’estero. Su tutti i piani, infatti, è possibile risparmiare il 15% inserendo in fase di acquisto il codice promozionale ESIMTECH15: il sistema riconoscerà in automatico il coupon, applicando istantaneamente lo sconto del 15% in carrello sul prezzo del piano scelto.

Per orientarvi meglio nella scelta, abbiamo pensato di illustrarvi i prezzi (non scontati) dei piani eSIM disponibili su Airalo scegliendo come destinazione finale di viaggio il Regno Unito.

Pagina piani eSIM Airalo

esim airalo piani

Piani eSIM Londra di Airalo

Ecco nel dettaglio una panoramica completa dei piani eSIM di Airalo per tutte quelle persone che stanno pianificando in queste ultime settimana una vacanza di una settimana o più giorni nella capitale del Regno Unito.

Dati Standard

Durata 3 giorni

  • 4 euro per 1 Giga
  • 8 euro per 3 Giga

Durata 7 giorni

  • 8,50 euro per 3 Giga
  • 11 euro per 5 Giga
  • 16 euro per 10 Giga

Durata 15 giorni

  • 11,50 euro per 5 Giga
  • 16,50 euro per 10 Giga
  • 27 euro per 20 Giga

Durata 30 giorni

  • 12 euro per 5 Giga
  • 17 euro per 10 Giga
  • 28 euro per 20 Giga
  • 35 euro per 50 Giga

Dati Illimitati

  • 3 giorni di traffico illimitato per 10,50 euro
  • 5 giorni di traffico illimitato per 17 euro
  • 7 giorni di traffico illimitato per 24 euro
  • 10 giorni di traffico illimitato per 31,50 euro
  • 15 giorni di traffico illimitato per 44 euro
  • 30 giorni di traffico illimitato per 64,50 euro

Gli utenti che sottoscrivono un piano eSIM Airalo per Londra, e più in generale per il Regno Unito, sono coperti dalla rete dell’operatore EE, che propone la copertura 5G più veloce ed estesa di tutto il Paese.

Pagina piani eSIM Airalo

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