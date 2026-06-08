eSIM per un viaggio a Londra quest'estate: 15% di sconto da Airalo

Le persone che stanno organizzando un viaggio a Londra e hanno bisogno di una eSIM affidabile e allo stesso tempo conveniente possono dare un’occhiata all’ultima offerta di Airalo, storico fornitore di eSIM per l’estero. Su tutti i piani, infatti, è possibile risparmiare il 15% inserendo in fase di acquisto il codice promozionale ESIMTECH15: il sistema riconoscerà in automatico il coupon, applicando istantaneamente lo sconto del 15% in carrello sul prezzo del piano scelto.

Per orientarvi meglio nella scelta, abbiamo pensato di illustrarvi i prezzi (non scontati) dei piani eSIM disponibili su Airalo scegliendo come destinazione finale di viaggio il Regno Unito.

Piani eSIM Londra di Airalo

Ecco nel dettaglio una panoramica completa dei piani eSIM di Airalo per tutte quelle persone che stanno pianificando in queste ultime settimana una vacanza di una settimana o più giorni nella capitale del Regno Unito.

Dati Standard

Durata 3 giorni

4 euro per 1 Giga

8 euro per 3 Giga

Durata 7 giorni

8,50 euro per 3 Giga

11 euro per 5 Giga

16 euro per 10 Giga

Durata 15 giorni

11,50 euro per 5 Giga

16,50 euro per 10 Giga

27 euro per 20 Giga

Durata 30 giorni

12 euro per 5 Giga

17 euro per 10 Giga

28 euro per 20 Giga

35 euro per 50 Giga

Dati Illimitati

3 giorni di traffico illimitato per 10,50 euro

5 giorni di traffico illimitato per 17 euro

7 giorni di traffico illimitato per 24 euro

10 giorni di traffico illimitato per 31,50 euro

15 giorni di traffico illimitato per 44 euro

30 giorni di traffico illimitato per 64,50 euro

Gli utenti che sottoscrivono un piano eSIM Airalo per Londra, e più in generale per il Regno Unito, sono coperti dalla rete dell’operatore EE, che propone la copertura 5G più veloce ed estesa di tutto il Paese.