Very Mobile infuoca la nuova estate con la sua offerta da 5,99€ al mese

Very 5,99 è l’offerta di Very Mobile per la nuova estate: include 150 Giga in 5G e minuti illimitati a 5,99 euro al mese per sempre, più 1 mese in omaggio. La promozione è valida fino al 25 giugno per gli utenti che attivano un nuovo numero o per chi richiede la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri MVNO.

La SIM e la spedizione sono gratuite, come indicato nella pagina dedicata all’offerta, con la possibilità inoltre di ottenere una eSIM virtuale: se si opta per quest’ultima soluzione, è sufficiente richiederla al momento della sottoscrizione dell’offerta, anche se nulla vieta di beneficiare del vantaggio della eSIM anche in seguito.

Gli utenti che sottoscrivono Very 5,99 hanno modo di beneficiare di 9 Giga dedicati in roaming al mese quando sono in viaggio nei Paesi appartenenti all’Unione europea. Sempre in Ue sono disponibili anche tutti i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta.

Un altro vantaggio dei clienti Very Mobile è di poter cambiare offerta senza costi aggiuntivi. Il cambio dell’offerta può essere richiesto chiamando il numero 1929 oppure direttamente dall’app ufficiale Very, disponibile gratuitamente sia su Google Play Store (smartphone Android) che su App Store (iPhone).

Se poi si è soliti ricevere SMS dalla propria banca, è importante sottolineare come con l’offerta di Very gli SMS bancari sono abilitati di default. In questo modo si potrà avere sempre sotto controllo il proprio conto corrente, inclusi i movimenti della carta di debito ad esso associata.

A tutto questo, infine, si aggiunge la funzionalità dell’hotspot, una delle più utili per gli utenti consapevoli, dal momento che permette di condividere i propri dati mobili con un altro dispositivo, che può essere il proprio computer o tablet, oppure ancora un altro smartphone di una persona cara. La funzione hotspot, confermiamo, è inclusa senza costi extra rispetto ai 5,99 euro al mese richiesti.