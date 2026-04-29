150 Giga in 5G a 5,99€ al mese: ultima chiamata da Very Mobile

L’offerta Very 5,99 di Very Mobile, che propone 150 Giga in 5G e minuti illimitati a 5,99 euro al mese per sempre, scade alla mezzanotte del 30 aprile. Questi sono dunque gli ultimi minuti per approfittare della promozione rivolta alle persone che attivano un nuovo numero Very o scelgono di effettuare la portabilità da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

La SIM e la spedizione di quest’ultima all’indirizzo di casa sono gratuite. Inoltre, gli utenti che attivano Very 5,99 entro il 30 aprile beneficeranno di 1 mese in omaggio. Chi vuole, poi, potrà anche richiedere la SIM in formato virtuale (eSIM), a patto di verificare prima che il proprio smartphone supporti tale servizio.

Per quanto riguarda il traffico dati, Very Mobile si appoggia alla rete di WindTre. In Italia la velocità di connessione è limitata a 30 Mpbs, mentre in Europa si hanno a disposizione 9 Giga (tecnologia e velocità dipendono in quest’ultimo caso dall’operatore con cui WindTre ha stretto degli accordi in un determinato Paese anziché un altro).

Un altro vantaggio dei clienti Very è di poter cambiare offerta senza costi aggiuntivi. A differenza di quanto accade con la maggior parte degli altri operatori, infatti, Very Mobile permette di passare a un’offerta con più Giga o semplicemente più conveniente all’interno dello stesso operatore senza costi aggiuntivi.

Tra le altre cose, i servizi a pagamento sono bloccati. Si tratta di una funzione particolarmente utile per le persone più sbadate e per gli anziani, che spesso e volentieri corrono il rischio di attivare in modo del tutto involontario suonerie, sfondi, abbonamenti a oroscopi e chiamate a sovraprezzo.

Infine, sempre a proposito di servizi, Very 5,99 di Very Mobile include la navigazione in hotspot, la funzionalità tramite la quale gli utenti possono condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo.