eSIM Airalo in offerta: ecco il codice per risparmiare il 15% all'estero

Le persone che stanno confrontando i vari servizi eSIM per l’estero disponibili, in previsione di una vacanza estiva fuori dall’Unione europea, possono prendere in considerazione i piani eSIM di Airalo, su cui si può risparmiare il 15% utilizzando il coupon ESIMTECH15.

L’eSIM Airalo offre una copertura Internet per più di 200 località in tutto il mondo, piani flessibili con Giga illimitati, nonché una procedura di installazione semplificata e alla portata di tutti. A tutto questo si aggiunge un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, così da fugare qualsiasi eventuale dubbio sull’utilizzo della eSIM.

Le eSIM per i luoghi più popolari

Stati Uniti, Regno Unito e Turchia: sono alcuni dei luoghi più popolari per cui Airalo offre pacchetti eSIM a partire da 4 euro. All’elenco dei Paesi si iscrivono anche Egitto, Giappone, Albania, Marocco, Cina, Svizzera, Tunisia e Thailandia, con prezzi sempre a partire da 4 euro.

Poniamo il caso di scegliere una eSIM per gli Stati Uniti. Negli USA Airalo si appoggia agli operatori T-Mobile e Verizon, proponendo pacchetti di dati da 1 GB a illimitati. Ecco una panoramica completa dei piani disponibili:

Pacchetto Standard

3 giorni

1 Giga: 4 euro

3 Giga: 7,50 euro

7 giorni

3 Giga: 8 euro

5 Giga: 11,50 euro

10 Giga: 19,50 euro

15 giorni

5 Giga: 12 euro

10 Giga: 20 euro

20 Giga: 32 euro

30 giorni

5 Giga: 12,50 euro

10 Giga: 20,50 euro

20 Giga: 32,50 euro

50 Giga: 37 euro

Pacchetto Illimitato

3 giorni: 10,50 euro

5 giorni: 17 euro

7 giorni: 24 euro

10 giorni: 31 euro

15 giorni: 43,50 euro

30 giorni: 61 euro

*i prezzi qui sopra non tengono conto del codice promozionale ESIMTECH15