eSIM Airalo in offerta: ecco il codice per risparmiare il 15% all'estero

Il coupon da applicare in fase di acquisto per ottenere un extra sconto in carrello sui piani eSIM del fornitore Airalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 apr 2026
eSIM Airalo in offerta: ecco il codice per risparmiare il 15% all'estero

Le persone che stanno confrontando i vari servizi eSIM per l’estero disponibili, in previsione di una vacanza estiva fuori dall’Unione europea, possono prendere in considerazione i piani eSIM di Airalo, su cui si può risparmiare il 15% utilizzando il coupon ESIMTECH15.

L’eSIM Airalo offre una copertura Internet per più di 200 località in tutto il mondo, piani flessibili con Giga illimitati, nonché una procedura di installazione semplificata e alla portata di tutti. A tutto questo si aggiunge un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, così da fugare qualsiasi eventuale dubbio sull’utilizzo della eSIM.

Pagina piani eSIM Airalo

esim per stati uniti airalo

Le eSIM per i luoghi più popolari

Stati Uniti, Regno Unito e Turchia: sono alcuni dei luoghi più popolari per cui Airalo offre pacchetti eSIM a partire da 4 euro. All’elenco dei Paesi si iscrivono anche Egitto, Giappone, Albania, Marocco, Cina, Svizzera, Tunisia e Thailandia, con prezzi sempre a partire da 4 euro.

Poniamo il caso di scegliere una eSIM per gli Stati Uniti. Negli USA Airalo si appoggia agli operatori T-Mobile e Verizon, proponendo pacchetti di dati da 1 GB a illimitati. Ecco una panoramica completa dei piani disponibili:

Pacchetto Standard

3 giorni

  • 1 Giga: 4 euro
  • 3 Giga: 7,50 euro

7 giorni

  • 3 Giga: 8 euro
  • 5 Giga: 11,50 euro
  • 10 Giga: 19,50 euro

15 giorni

  • 5 Giga: 12 euro
  • 10 Giga: 20 euro
  • 20 Giga: 32 euro

30 giorni

  • 5 Giga: 12,50 euro
  • 10 Giga: 20,50 euro
  • 20 Giga: 32,50 euro
  • 50 Giga: 37 euro

Pacchetto Illimitato

  • 3 giorni: 10,50 euro
  • 5 giorni: 17 euro
  • 7 giorni: 24 euro
  • 10 giorni: 31 euro
  • 15 giorni: 43,50 euro
  • 30 giorni: 61 euro

*i prezzi qui sopra non tengono conto del codice promozionale ESIMTECH15

Pagina piani eSIM Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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