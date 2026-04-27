eSIM Airalo in offerta: ecco il codice per risparmiare il 15% all'estero

Le persone che stanno confrontando i vari servizi eSIM per l’estero disponibili, in previsione di una vacanza estiva fuori dall’Unione europea, possono prendere in considerazione i piani eSIM di Airalo, su cui si può risparmiare il 15% utilizzando il coupon ESIMTECH15.
L’eSIM Airalo offre una copertura Internet per più di 200 località in tutto il mondo, piani flessibili con Giga illimitati, nonché una procedura di installazione semplificata e alla portata di tutti. A tutto questo si aggiunge un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, così da fugare qualsiasi eventuale dubbio sull’utilizzo della eSIM.
Le eSIM per i luoghi più popolari
Stati Uniti, Regno Unito e Turchia: sono alcuni dei luoghi più popolari per cui Airalo offre pacchetti eSIM a partire da 4 euro. All’elenco dei Paesi si iscrivono anche Egitto, Giappone, Albania, Marocco, Cina, Svizzera, Tunisia e Thailandia, con prezzi sempre a partire da 4 euro.
Poniamo il caso di scegliere una eSIM per gli Stati Uniti. Negli USA Airalo si appoggia agli operatori T-Mobile e Verizon, proponendo pacchetti di dati da 1 GB a illimitati. Ecco una panoramica completa dei piani disponibili:
Pacchetto Standard
3 giorni
- 1 Giga: 4 euro
- 3 Giga: 7,50 euro
7 giorni
- 3 Giga: 8 euro
- 5 Giga: 11,50 euro
- 10 Giga: 19,50 euro
15 giorni
- 5 Giga: 12 euro
- 10 Giga: 20 euro
- 20 Giga: 32 euro
30 giorni
- 5 Giga: 12,50 euro
- 10 Giga: 20,50 euro
- 20 Giga: 32,50 euro
- 50 Giga: 37 euro
Pacchetto Illimitato
- 3 giorni: 10,50 euro
- 5 giorni: 17 euro
- 7 giorni: 24 euro
- 10 giorni: 31 euro
- 15 giorni: 43,50 euro
- 30 giorni: 61 euro
*i prezzi qui sopra non tengono conto del codice promozionale ESIMTECH15