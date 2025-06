Iliad Flash 150: tanti Giga, anche in Europa, a 7,99€ al mese

Questa settimana Iliad ha presentato due nuove offerte mobile: Flash 150 e Flash 220. La prima include 150 Giga in 4G, 11 Giga dedicati in roaming per avere Internet gratis in tutti i Paesi Ue, più minuti e SMS illimitati. Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre, con costo di attivazione della SIM 9,99 euro una tantum.

L’offerta Flash 150 di Iliad si rivolge a tutti coloro che hanno l’esigenza di pagare meno per navigare in Internet e chiamare i propri contatti ricevendo di più, a partire dai 150 Giga disponibili in Italia e gli 11 Giga per il roaming zero in Europa. In particolare gli 11 Giga di roaming gratuito in Ue vengono incontro a tutte quelle persone che stanno pianificando una vacanza di almeno una settimana fuori fuori dall’Italia.

Che cosa include Iliad Flash 150

Entriamo un po’ più nel dettaglio della nuova offerta Flash 150. I tre elementi principali sono: 150 Giga in 4G per navigare in Italia, 11 Giga in 4G per avere Internet anche nei Paesi Ue senza pagare tariffe aggiuntive, più minuti e SMS illimitati. A proposito dei minuti, le chiamate senza limiti sono disponibili anche in Ue e in più di 60 Paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Cina, Australia, Brasile e Canada.

Un ulteriore servizio incluso nell’offerta Iliad è la navigazione in hotspot, anche in questo caso sia in Italia che in Ue senza tariffe extra. La funzione dell’hotspot – lo ricordiamo – consente a chiunque di condividere i dati mobili della propria offerta su un altro dispositivo, in modo da poter navigare in Internet anche su quest’ultimo.

L’offerta è attivabile online fino al 17 luglio 2025, semplicemente premendo su Attiva nel box dedicato e seguendo le indicazioni su schermo. Il costo di attivazione della SIM è invece pari a 9,99 euro una tantum.