Very Mobile a tutta velocità: 200 Giga in 5G a 6,99€ al mese per sempre

Very 6,99 è l’offerta di Very Mobile in 5G da 200 Giga più minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese per sempre. Al di là del quantitativo di Giga notevole, un altro dato da sottolineare riguarda l’assenza di limitazioni sul fronte della velocità, dunque chi sceglie di passare a Very Mobile può contare su una velocità in download fino a 2 Gbps.

L’offerta è valida fino al 28 maggio per i nuovi numeri e per chi richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce e PosteMobile e prevede la SIM e la spedizione gratuite, più 1 mese in omaggio. Per quanto riguarda il costo di attivazione, Very Mobile sceglie di proporre il prezzo scontato di 0,99 euro invece di 9,99 euro, mentre come formato della SIM si può scegliere tra una soluzione tradizionale (SIM fisica) e una eSIM virtuale.

I dettagli dell’offerta di Very Mobile

Con Very 6,99 gli utenti hanno a disposizione 200 Giga su rete 5G WindTre, minuti illimitati verso tutti i numeri e SMS senza limiti. Se ci si dovesse recare all’estero per motivi di lavoro o in vacanza, Very Mobile mette a disposizione 10,5 Giga dedicati in roaming, uno spazio più che sufficiente per una vacanza o un soggiorno di lavoro della durata di una settimana all’interno dell’Unione europea.

Tra i servizi inclusi gratuitamente vi è anche la funzionalità hotspot, grazie alla quale le persone possono condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo tech come può essere uno smartphone, un computer o un tablet. Si tratta di una funzione molto utile, sia per tutti coloro che viaggiano sia per gli studenti che trascorrono la maggior parte del tempo fuori casa.

Infine, ricordiamo che l’offerta 5G di Very Mobile prevede 1 mese in omaggio per tutti coloro che scelgono di sottoscrivere la promozione entro il 28 maggio. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili tramite il link che segue.